Sergio Rodríguez se despide de la Alcaldía de El Paso: “Me voy con la cabeza alta y orgulloso de haberlo dado todo”

Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso hasta este sábado y presidente electo del Cabildo por CC, se ha despedido en sus redes sociales del cargo que hoy ha asumido su compañera de partido, Ángel Fernández. “La vida pasa tan rápido que no te das cuenta. Hoy me despido de una etapa que me ha permitido representar al pueblo donde me he criado, donde he vivido mi niñez y mi juventud y donde he podido trabajar con un único objetivo, que mi municipio tuviera una oportunidad para que mi gente pudiera disfrutar de una mejor calidad de vida. Digo adiós a una etapa que me ha hecho crecer en el más grande ámbito y significado de la palabra y me ha hecho mejor persona. No ni quiero reconocimiento, no estoy aquí para eso y, créanme, lo digo con total sinceridad, pero me voy con la cabeza alta y orgulloso de haberlo dado todo, con muchos errores, seguramente, y por ello pido disculpas, pero dejando detrás un municipio que tiene una gran oportunidad y una gente dirigiéndolo que son extraordinarios”, dice.

Rodríguez ha subido a su perfil de Facebook tres documentos. “Lo que ven en esta imagen son los últimos tres decretos que he firmado y que simbolizan muchas cosas vividas durante estos 8 años, uno de los decretos de reconstrucción para una familia afectada por la erupción, el arqueo de caja dejando las mejores cuentas para el futuro de nuestro municipio y, por último, el último decreto de ayudas del dinero proveniente de las donaciones y que se ingresará en las cuentas de l@s afectad@s que todavía tienen ese derecho, finiquitando una partida a la que no ha dejado de llegar la ayuda y solidaridad de muchísimas personas”, ha detallado.

“Muchas gracias a mi pueblo, el que corre por mis venas, a mi gente, al personal del Ayuntamiento de El Paso, a todas las personas que de una u otra manera han compartido momentos y trabajo durante estos años. Por supuestos a tod@s l@s concejales y concejalas, de gobierno y de oposición, pero, si me lo permiten, a aquell@s que me han acompañado en la toma de decisiones durante todo este tiempo. Me siento muy orgulloso de tod@s”, añade.

“Me siento lleno por tantas y tantas muestras de cariño y espero no defraudar a nadie en la nueva tarea que me han encomendado l@s palmer@s. Daré todo lo que tengo por esta Isla a la que quiero con locura”, concluye.