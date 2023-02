Sí Podemos Canarias apoya las movilizaciones de las familias afectadas por la Carretera de la Costa

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias informa en una nota de prensa que “apoya las movilizaciones anunciadas por la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa, formada por familias de Tazacorte pequeñas propietarias de plataneras y apoyada por 32.000 firmas, en el caso de que el Gobierno de Canarias no descarte de forma definitiva el trazado que destrozaría los barrios de Las Marinas, San Borondón y Las Cabezadas”.

Así lo asegura el diputado regional y miembro de la comisión parlamentaria de reconstrucción de La Palma, Francisco Déniz, quien insiste en que el trazado actual “destroza pequeñas y medianas explotaciones agrarias y protege a grandes propietarios”, por lo que pide que la Consejería de Obras Públicas que dirige el socialista Sebastián Franquis “elija una de las varias alternativas que existen”.

Déniz, que se ha reunido en varias ocasiones con las vecinas y vecinos afectados, ha recordado que “el trazado del último medio kilómetro de la carretera, a partir de la rotonda de Tazacorte, afecta a 38 familias y a un total de 1.800 metros cuadrados mientras que la alternativa solo incide en tres fincas de grandes propietarios y es un terreno más llano, con lo que se abaratará su ejecución, mientras que el trazado que se ha propuesto precisará de taludes y puentes y afectará a una infraestructura hidráulica”.

“Insistimos en que lo que no haya destruido el volcán no debe destruirlo el piche y las obras tienen que afectar lo menos posible tanto a las viviendas como a las plataneras, además de que los daños no deben ser irreversibles, y así serán si se continúa con el actual trazado”, afirma Déniz.

Al igual que las familias afectadas, el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias cree que el actual trazado “ataca particularmente el modo de vida de pequeños y medianos productores en la zona en un claro ataque a los vecinos”.

“La Palma no se merece ese atentado contra el bienestar de la población después de todo lo que ha sufrido”, concluye Déniz.