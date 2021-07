Torres reclama unidad de doctrina en la Justicia para que “deje de ocurrir que las medidas se respalden en unos lugares y en otros no”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamó en la tarde de este viernes, tras la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas celebrada en Salamanca, que haya unidad de doctrina en la Justicia para que “deje de ocurrir que las medidas se respalden en unos lugares y en otros no”, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. Torres, añade, también resaltó que el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometiera a que, en el próximo mes de septiembre, se contará con una normativa que unifique criterios para el uso del certificado COVID en interiores de espacios públicos y privados, de manera que se garantice la máxima seguridad sanitaria y se incentive la recuperación económica.

Para Torres, esto resulta clave y arrojará luz ante los últimos autos de tribunales como el Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo isleño insistió en que la vacunación “es la mejor herramienta que nos queda para luchar contra el coronavirus, ya que, sobre otras medidas, los tribunales de cada comunidad se manifiestan de manera distinta y tenemos casi 17 puntos de vista diferentes. En Cantabria, Cataluña, Valencia y Navarra se aprueban toques de queda para cientos de municipios y, en Canarias, donde sólo tenemos 88 localidades y lo hemos pedido para unas pocas de Tenerife con una incidencia acumulada que en muchos esos otros de la Península, el TSJC nos ha dicho que no”.

Para Torres, “esto no es un problema político, sino de que se pongan de acuerdo los jueces y haya un criterio unificado para que no se responda de manera distinta en los diferentes lugares en los que se viva en el país”. El presidente advierte de que, “sin toques de queda, sin cierres perimetrales y otras medidas, resulta mucho más difícil luchar contra la COVID-19”, si bien se congratuló de que, durante esta tarde (del viernes 30 de julio), el TSJC sí haya prorrogado su aval a las restricciones de grupo acordadas por el Gobierno canario el pasado mes de mayo y que ahora se había solicitado que siguieran vigentes hasta el 31 de agosto. “Es una buena noticia, esto alivia y permite tener restricciones de grupo según los niveles de alerta en cada isla”.

Según anunció en la reunión con sus homólogos y los representantes del Gobierno central, Canarias trabajará durante la próxima semana en una fórmula para que no haya más dificultades en las interpretaciones sobre las medidas, algo que pidió precisamente que se hiciera de forma coordinada con el Ejecutivo central. “Nuestra voluntad no es otra que la que hemos tenido en estos últimos 17 meses: doblegar la curva de contagios y bajar el número cada día. Esto se ha hecho bien durante este tiempo y Canarias es la comunidad que presenta datos más favorables, con menos ocupación de camas hospitalarias y de UCI, así como fallecimientos y contagios en función de la población, lamentado siempre todas las muertes”.

Torres, se apunta en la nota, considera un éxito el proceso de vacunación en España, uno de los países líderes en el mundo al tener ya un 56,6% de su población inmunizada, mientras que en Canarias se llega ya al 60,4%. No obstante, el presidente subraya que en las Islas se hubiese alcanzado ya un 80% de la población con la pauta completa si tuviera la misma pirámide poblacional que otras regiones porque se aceptó que, al principio de la estrategia de vacunación, las regiones con población mayor recibirían más dosis para atender antes a los sectores más vulnerables ante el virus. Según explicó, las comunidades de Canarias, Baleares y Murcia son las de población más joven de España y esto ha hecho, por ejemplo, que el País Vasco haya recibido más dosis que el Archipiélago canario pese a tener 100.000 residentes menos debido a que posee 303.000 mayores de 60 años más. “De estar en este caso –remarcó-, Canarias tendría ya un 77% de inmunizados”.

3,5 millones de dosis de Pfizer en agosto

Pese a esto, Torres considera una gran noticia que el presidente Sánchez haya podido anunciar este viernes la llegada de 3,5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer durante este mes de agosto, “lo que nos permitirá intensificar su administración en este fin de semana y el próximo mes. Por eso, hemos pedido más vacunas para corregir esto, ya que, ahora, se está administrando a los más jóvenes y en las Islas ponemos todas las dosis que nos llegan. De hecho, los domingos nunca tenemos más para administrar porque las usamos todas”.

El presidente de Canarias también resaltó el anuncio de Sánchez de que, durante lo que queda de 2021, se distribuirán 10.500 millones de euros entre las comunidades y que se seguirá intentando mejorar la gobernanza entre las regiones y el Ejecutivo central. Torres agradeció la prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y que Canarias sea la única región que tiene una disposición adicional en el real decreto que regula estas ayudas extraordinarias por la COVID. El presidente recalca que las Islas son la región que más trabajadores mantiene en esta fórmula (el 14% del total en el país) “y, por tanto, es necesario el mantenimiento de esta herramienta clave de colchón social”.

Asimismo, resaltó las ayudas directas acordadas por el Gobierno central para las Islas. Recordó que el Gobierno regional ya ha repartido 87 millones, que al principio eran 84, “y todos estos fondos han llegado a pymes, autónomos y empresas mayores. Ahora, tenemos el apoyo del Ejecutivo español de 1.144 millones, que es la cantidad más grande que recibe cualquier comunidad, si bien he explicado en la Conferencia el daño que ha provocado la crisis en las Islas y he asegurado que esa cifra llegará también a las pymes y autónomos que hayan perdido un 30% de ingresos, pero el volumen de los perjuicios es tan alto que ningún euro se quedará en las arcas públicas porque nuestro PIB bajó un 20% en 2020, nuestra población activa crece y nos cuesta más bajar la lista de desempleos, aunque espero que los datos de julio sean buenos”.

“Se deben introducir parámetros objetivos y actuales en la financiación autonómica”

A su juicio, este panorama social y económico de Canarias debe tenerse muy en cuenta también a la hora de revisar la financiación autonómica. “Hay que introducir parámetros objetivos y actuales, como la pérdida de productividad y renta per cápita, así como la pobreza estructural. Y lo mismo con los fondos europeos. Pedimos que, al igual que la UE ha repartido esos fondos atendiendo al daño de la pandemia en los distintos países, en España se apliquen criterios de Estado y se atienda a proyectos estructurantes, pero se tenga en cuenta también variables como que esta crisis sanitaria ha afectado fundamentalmente al sector servicios y al turismo, del que depende el 70% de la población en las Islas”.

Torres entiende que, sobre el reto demográfico, muchos presidentes reclamen medidas contra el despoblamiento y para que haya servicios como los sanitarios acordes, si bien recuerda que en Canarias “existe la doble y triple insularidad. Hay despoblamiento en las islas más alejadas, aunque hemos doblado la población desde 1980, también con migración regular y la irregular”.

Sobre el fenómeno migratorio, Torres puso sobre la mesa en la reunión la situación de los menores no acompañados toda vez que Canarias sigue gestionando a más de 2.500, “la cifra más alta del país. He agradecido el apoyo de algunas comunidades, pero, entre todas, solo suman ahora 200 menores y han salido hasta hoy 130. Seguramente seguirán llegando más a las Islas en lo que queda de año y, por eso, hace falta una solidaridad obligatoria entre las regiones y, asimismo, dentro de la UE y que tengamos los fondos suficientes”. En este sentido, recordó que hace poco se aprobó una partida específica para Canarias, Ceuta y Melilla, pero esta situación no es exclusiva de estos territorios. “Tenemos que hacer que la UE se implique muchísimo, que haya un Pacto de Asilo que sea justo y que la solidaridad sea obligatoria y, para eso, es necesario cambiar la ley para que los menores sean competencia del Estado y de todas las regiones. Canarias es tan Europa como el resto del territorio continental”.

El presidente también indicó que Canarias tiene la complejidad añadida de ser una Región Ultraperiférica (RUP) y que, de no haber sido por la COVID, los parámetros socioeconómicos serían muy distintos y positivos. “Nos va a costar más recuperar la economía, por eso hay que tener en cuenta nuestra situación”.

Torres considera que la celebración de una Conferencia de Presidentes autonómicos es un acierto. “Lo ha sido ésta y la veintena que ha habido desde que se declara el Estado de Alarma y el confinamiento el 14 de marzo de 2020. En ellas nos hemos puesto de acuerdo sobre ciertas medidas, hacemos propuestas y puede criticarse lo que se considere. Antes de venir a la de hoy, leí muchas críticas, pero ha sido casi de guante blanco”. En esta línea, Canarias se ofrece como sede de la próxima conferencia, que, según Torres, debe celebrarse antes de que acabe el presente año, concluye.