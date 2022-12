Zapata: “El Cabildo de La Palma está solo y necesita el apoyo del Gobierno de Canarias para poder dar certezas”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, se ha reunido este jueves con el titular del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, y le ha transmitido “diferentes preocupaciones, principalmente relacionadas con la recuperación de la erupción volcánica, preocupaciones referidas al apoyo que necesitamos para mejorar los acompañamientos en las zonas que aún permanecen cerrada por gases, como es el caso de Puerto Naos y La Bombilla”. “El Cabildo está solo y necesitamos cuanto antes tener ese apoyo para mejorar los accesos de los vecinos”, añadió.

“También hemos hablado de la financiación de las administraciones locales, porque no puede ser que todavía no sepamos de qué manera se nos van a financiar los gastos corrientes que hemos adelantado tanto ayuntamientos como Cabildo, y le he pedido que se copie de la medida que sacará el Cabildo en el presupuesto del próximo año, el Fondo de Solidaridad, que colaborará con los tres ayuntamientos afectados”, explicó.

“Le hemos trasladado también la preocupación que tenemos respecto al turismo, el Plan Renace se va a prorrogar para 2023, y no puede ser que no se pueda ejecutar como en el año 2022”, subrayó.

Zapata también pidió a Torres que “los incentivos aéreos sean gestionados por el Cabildo” y demandó colaboración “para poder sacar adelante Fuente Santa, necesitamos una modificación legal que tiene que ser aprobada en el Parlamento de Canarias”. “Necesitamos por supuesto ese apoyo para que el futuro de La Palma esté lleno de oportunidades, también en lo que se refiere al sector turístico”, resaltó.

“Muchas son las preocupaciones que continúa habiendo en La Palma, muchas son las incertidumbres y esperamos contar con el apoyo del Gobierno de Canarias para ir solventando problemas y dando certezas, que es lo que nos pide La Palma”, señaló.

“El Cabildo está para defender los intereses de los palmeros y no vamos a cesar ni un solo momento en ese empeño”, concluyó.