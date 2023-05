Zapata: “La Palma necesita un gobierno valiente que siga creando oportunidades”

El candidato del PP al Cabildo y actual presidente de la institución asegura que durante la legislatura que acaba la Corporación insular “ha cumplido con sus compromisos y con sus obligaciones”. “La Palma necesita un gobierno valiente que siga creando oportunidades”, dice, y concede a la formación “un papel vital” porque contribuye a “fijar población y a que la gente pueda desarrollar su vida personal y profesional en la isla”.

¿Cuál será su objetivo la próxima legislatura si vuelve a ser elegido presidente?

Tener una isla de oportunidades, que es también lo que hemos estado luchando estos cuatro años, donde la formación, la vivienda, el empleo, el turismo y los cuidados a nuestros mayores dependientes son las claves. Durante este mandato hemos demostrado que somos un equipo valiente, que toma decisiones y que gestiona para la generación de recursos en nuestra isla. En este sentido, lo hemos visto con la obra de la carretera sobre el volcán, con la tubería de La Fajana, o con la apuesta que hacemos por el turismo sostenible y que seguiremos impulsando.

¿Cómo plantea la recuperación de La Palma tras el volcán?

No cabe duda de que el Cabildo ha sido la institución que ha cumplido con sus compromisos y con sus obligaciones. Hemos apoyado a casi 500 personas desde que asumimos la responsabilidad en los hoteles y hemos dado atención sociosanitaria a más de 50 mayores. En materia de infraestructuras, abrimos la carretera entre La Laguna y Las Norias y más de 20 caminos sobre el volcán, además de la pista Fran Santana y también sacamos adelante la tubería de Las Hoyas-El Remo sobre la fajana y la pusimos en funcionamiento. Por otro lado, hemos brindado apoyo a los autónomos, abonando casi 15.000.000 euros en el momento más difícil de su historia o también, las ayudas de 10.000 euros a las familias que perdieron su vivienda habitual. Sin dejar de lado nuestro compromiso con el bienestar animal, financiando los dos albergues de urgencia que se crearon tanto en Los Llanos de Aridane como en El Paso, el apoyo al centro de rescate y animales exóticos de Maroparque y a lo que hay que sumar también la ayuda que se ofreció a los ganaderos para buscarles granjas en las que poder alojar a sus rebaños. En esta línea, desde el Cabildo impulsaremos la construcción del primer albergue de animales insular, que contará con una incineradora para dar respuesta al sector ganadero, además, de a los animales domésticos fallecidos. Desde el primer momento nuestra posición respecto al resto de gobiernos ha sido la de la lealtad institucional y, sobre todo, la de no usar esta tragedia con fines políticos como sí la han usado otros. Al final, se ha demostrado que esto no es sólo lo más humano, sino lo más útil y va a seguir siendo nuestra línea de trabajo.

¿Qué importancia le da a la formación en La Palma?

La formación en la isla juega un papel vital. Para nosotros es uno de nuestros ejes de gobierno, porque, como decía antes, entendemos la formación como fijar población y que la gente pueda desarrollar su vida personal y profesional en la isla. En este sentido, hemos logrado tener el sexto curso del grado de Medicina en La Palma y un Hospital Universitario. También estamos tramitando albergar el grado de Fisioterapia. Por otro lado, hemos conseguido una nueva sede de la UNED en los Llanos de Aridane y también hemos abierto dos centros de Radio Ecca para dar el valor a la apuesta educativa de La Palma como elemento clave para fijar población y dar oportunidades para que los palmeros puedan desarrollar aquí sus vidas.

¿Cuál es su propuesta de futuro?

Queremos trabajar a través de las propuestas de formación porque entendemos que hay que fijar población y esto es clave. Tenemos claro que sin empleo no puede haber una isla de oportunidades, por ejemplo, de la Escuela de Enfermería, el 80% de los alumnos que vienen a estudiar a La Palma se quedan a desarrollar su vida profesional y personal en la isla. Seguiremos apostando por un turismo sostenible por las energías renovables, teniendo en cuenta que hay dos modelos, uno que diversifique la economía y genere empleos y riqueza y el otro que nos evoca a convertirnos en un santuario sin habitantes. Para la recuperación de la isla de La Palma también será vital seguir apostando por el sector primario, en esta materia, asumimos el gobierno en el año 2019, un año de sequía durísima y le dimos respuesta a los agricultores para seguir regando sus cultivos. Esa es la línea de trabajo que hemos marcado y seguirá siendo una prioridad para nosotros. Por último, mantendremos nuestra apuesta decidida por los mayores y dependientes. Hemos creado más de 1.000 plazas durante este mandato abriendo seis centros sociosanitarios y tenemos previsto abrir cuatro más, otorgando al bienestar de nuestros mayores la importancia que se merece y que será clave para nuestro futuro. La Palma necesita, por fin, continuar con este gobierno valiente y no quedarnos en la mediocridad que nos han instalado quienes gobernaron en esta isla durante 20 años y ahora parece que vienen con las soluciones que nunca tuvieron. Seguiremos ayudando a aquellos que generan empleo, trabajaremos por modernizar y diversificar nuestra economía, y mantendremos nuestra apuesta por un turismo sostenible, que genere recursos y nos conecte con el mundo.