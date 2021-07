El PP de Los Llanos pide que el Gobierno condone a los ayuntamientos y cabildos la deuda generada por “su error” en la participación de ingresos del estado

El Partido Popular (PP )de Los Llanos de Aridane pide que "el Gobierno condone a los ayuntamientos y cabildos la deuda generada por su error" en la participación de ingresos del estado (PIE), indica en una nota de prensa. El PP de Los Llanos, señala, a través de su grupo municipal ha presentado una moción, “en la que instamos al Gobierno de España a poner en marcha las medidas necesarias para que se elimine la deuda contraída, de manera automática y sin responsabilidad por nuestra parte, por la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado (PIE) en el año 2020, tanto por parte de los ayuntamientos como cabildos del Archipiélago”.

La secretaria de los populares en Los Llanos, Virginia Santaella, recuerda que "esta situación se produce después de que el Gobierno de Sánchez no hiciese su trabajo y no actualizase, en 2020, las entregas a cuenta que reciben las entidades locales por su participación en tributos del estado (PIE) y lo hicieran conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real. Por lo que ahora, las entidades locales hemos contraído una deuda de 3.000 millones de euros con el Gobierno de España como consecuencia de la liquidación negativa de la participación en los tributos del estado del año 2020”, señala.

Asimismo, Santaella asegura que "desde el Partido Popular también plantean que si esta medida finalmente no se pudiese llevar a cabo, se aplace dos años la devolución de dicha deuda, y que se posibilite el fraccionamiento del pago en 120 mensualidades, 10 años, ampliables a otros 120 meses más en caso de que existan problemas de liquidez. Una medida que ya se adoptó en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009”, apunta.

Para la secretaria de los populares aridaneses esta situación “es un desprecio más del Ejecutivo central a las entidades locales”. Además, recuerda que "el Gobierno de Sánchez ha incumplido su compromiso de habilitar un fondo COVID de, al menos, 3.000 millones de euros, y también ha intentado apropiarse de nuestro remanente y superávit, es decir, los ahorros de nuestros vecinos”, asegura. A todo esto, añade que “hay que sumar que se ha reducido la participación de la administración local en la gestión de los Fondos Europeos de Recuperación a 1.483 millones de euros de los 140.000 que recibirá nuestro país. Una actitud que no comprendemos ya que tanto los ayuntamientos como los cabildos nos hemos tenido que adelantar, al Ejecutivo central, y poner en marcha medidas para atender las necesidades de los vecinos, evitar la propagación del virus, y para la reactivación económica de nuestros municipios”, asevera.

Por todo ello, desde el PP de Los Llanos piden al Gobierno de España, “que deje de ignorar las peticiones de los ayuntamientos, porque precisamente estas administraciones son las cercanas al ciudadano, y las que mejor conocen los problemas de sus vecinos”.