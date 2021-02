El diputado del PP por la isla de La Palma, Jacob Qadri, defiende “el importante papel de los ayuntamientos y cabildos en la gestión de los fondos del Fdcan”, se destaca en una nota de prensa del Partido Popular. Qadri pide al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “que no nos arrebate a los 88 ayuntamientos del Archipiélago y a los siete cabildos de Canarias los fondos del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias)”.

Qadri recuerda que “ya el año pasado, cuando al consejero se le ocurrió esta idea, las corporaciones locales e insulares de Canarias se pusieron enfrente, para que no nos quitasen algo que nos pertenece. Una situación que volveremos a repetir este año, y ahora con más fuerza después de las duras consecuencias que nos ha dejado la pandemia, si el Gobierno de Canarias vuelve a intentarlo”.

El diputado del PP, se apunta en la nota, “pone en valor el importante papel que juegan estos fondos en la reactivación de la economía local e insular”, y asegura que “son precisamente los ayuntamientos y los cabildos los que mejor conocen en qué se debe emplear ese dinero”. Además, Qadri, que también es alcalde de Barlovento, asevera que “en estos momentos no podemos jugárnosla. Tenemos que generar empleo, riqueza, elaborar proyectos de carácter social, turístico y comercial, porque las empresas y autónomos de nuestros municipios, y de nuestras islas, no necesitan más que nunca”.

Asimismo, afirma “no entender cómo en un presupuesto de 9.500 millones de euros, el consejero solo se fije en los 80 millones del Fdcan, es decir, en el 0,8% de la inversión. Un dato insignificante para el gobierno Regional, pero de vital importancia para el desarrollo de las administraciones locales e insulares”.

Por todo ello, el diputado del PP por La Palma le recuerda al Gobierno de Canarias que “durante toda la pandemia las instituciones locales e insulares hemos estado apoyando el Ejecutivo regional, y hemos visto cómo han aumentado considerablemente nuestros gastos y nos han ayudado bastante poco. No le estamos solicitando que nos dé nada, le estamos pidiendo que no nos quite lo que es nuestro”.