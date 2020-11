Representantes del turismo mundial se adhieren a la 'Declaración de La Palma' para recuperar los viajes internacionales seguros

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado este lunes en la isla de La Palma la Conferencia Setting the Recovery of International Tourism into Action, en la que más de 95 países y más de 100 empresas turísticas de todo el mundo se han adherido a la Declaración de La Palma, que asume el compromiso colectivo de contribuir a la recuperación de los viajes internacionales de una forma segura.

En su intervención, la ministra resaltó la importancia de esta cumbre, puesto que por primera vez representantes del turismo a nivel mundial, tanto del sector público como del sector privado, se comprometen a trabajar juntos en la reactivación del turismo, lo que redundará en el beneficio de millones de familias y empresas en todo el mundo.

Reyes Maroto indicó que la prioridad en estos momentos es lograr la reactivación del turismo y hacer posible el reinicio de los viajes internacionales seguros. Por ello, la cumbre ha culminado con una serie de recomendaciones que se han recogido en la Declaración de La Palma; la primera, la adopción de protocolos internacionales para las pruebas Covid-19 previas a la salida y la aceptación de los resultados a la llegada al destino, lo que permitirá no sólo reducir los periodos de cuarentena a la vuelta a los países de origen, sino incluso eliminarlos por completo.

La segunda recomendación que recoge la Declaración de La Palma es establecer acuerdos internacionales para implementar corredores seguros para facilitar los viajes de turismo y negocio entre países y ciudades con situaciones epidemiológicas similares. La ministra resaltó que España ha sido pionera en este ámbito, pues ya cuenta con corredores con Canarias y Baleares, que están permitiendo reiniciar los viajes internacionales de una manera segura.

La tercera recomendación es invitar a empresas a proponer nuevas opciones para adaptarse y facilitar los viajes en un contexto de pandemia, opciones que incluyen ofrecer flexibilidad para las reservas, términos de pago o cambio como consecuencia de los casos positivos de Covid, pero también productos asequibles o de mayor valor añadido para incentivar los viajes nacionales e internacionales.

Por último, la Declaración de La Palma insta a todas las partes a promover una industria más inclusiva y resiliente, reforzando los programas de capacitación de los trabajadores, nuevos modelos de negocio y producto, y prácticas de sostenibilidad en el turismo.

La ministra afirmó que el futuro sin Covid está cada vez más cerca gracias a la disponibilidad de vacunas en el año 2021 y añadió que este encuentro es una situación inmejorable para compartir ideas sobre el futuro del turismo post-covid. Destacó, además, que el Gobierno va a hacer un gran esfuerzo inversor en los próximos tres años, movilizando más de 1.400 millones de euros para modernizar el sector turístico y para que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos.

Reyes Maroto agregó que España se compromete en esta cumbre a liderar la recuperación del turismo internacional y a trabajar, conjuntamente con otros países y el sector privado, para el reinicio de los viajes internacionales seguros y para recuperar los millones de puestos de trabajo que están en riesgo como consecuencia de la pandemia.

Por último, deseó que esta conferencia internacional haya contribuido a generar un debate constructivo que permita sentar las bases de un compromiso compartido para la recuperación del turismo. "Hoy damos un paso más para que el reinicio de los viajes internacionales seguros y la recuperación esté en nuestras agendas y posibiliten recuperar esa industria de la felicidad", concluyó.