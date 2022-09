Andoni Aduriz, uno de los chefs más influyentes del mundo: “La Palma es una isla para aprender y lo digo con alegría”

Andoni Luis Aduriz está considerado como uno de los chefs más influyentes de nuestro tiempo. Cuenta con dos estrellas Michelín, pero no es solo eso. Es un visionario y un rebelde detrás de los fogones que con Mugaritz, mucho más que un restaurante, ha sido referencia internacional como sinónimo de I+D.

Aduriz ha estado durante estos días en La Palma. Y gracias al proyecto Saborea La Palma, que gestiona la empresa pública Sodepal ha podido conocer los productos, productores, cocineros, restaurantes y la cocina que se hace en la isla. También rincones naturales con gran potencial turístico. Un recorrido en el que ha estado acompañado por la pareja ganadora de “Tapas por La Palma”, una iniciativa de Saborea España, y Maire Modrego, coordinadora de Eurotoques, informa la entidad en nota de prensa.

Aduriz ha reconocido que “venía a La Palma con una perspectiva muy relajada, muy tranquila, en el sentido de que si pasaban cosas que me iban a interesar, bien; y si no pasaban, pues tampoco sucedía nada. Pero la realidad es que si tengo que poner un titular a este viaje sería que me voy de La Palma lleno de aprendizajes. No lo digo como un tópico. Lo digo con alegría”.

El prestigioso chef ha manifestado que “me he sentido muy ignorante en algunas ocasiones. Me he encontrado con productores inspiradores, con productos que desconocía y que, si me los hubiera encontrado al otro lado del mundo, hubiera dicho qué bien que esto existe. Me he encontrado con unos rones históricos, con unos quesos elaborados con una raza autóctona palmera, me he encontrado con gente cargada de sueños… He recordado lo ignorante que soy y eso es un regalo”.

Aduriz ha hecho especial hincapié en que “me voy cargado de estímulos, con una sensación de paz. Tengo la sensación de que nadie me ha querido vender nada. Simplemente me han contado su vida, lo que hacen, su estilo de vida. La Palma es un territorio que dentro de su dimensión está cargada de regalos. He estado debajo de una cascada. He encontrado en poco espacio muchos paisajes diferentes. ¡Me han sucedido demasiadas cosas! Me he comido el gofio escaldado capaz de hacer que yo vuelva a La Palma. Quiero volver y comerme ese mismo gofio. Me han pasado muchas cosas que no esperaba”.

“La Palma ha sido una isla de aprendizaje. Es la Isla que me ha reencontrado con ilusiones y me ha desmontado esa coraza que uno lleva por el mundo porque se cree muy listo”, ha sentenciado.

Agradecimiento institucional

Por su parte, la consejera delegada de Sodepal y responsable insular de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha agradecido a Saborea España el desarrollo de la iniciativa solidaria “Tapas por La Palma” en favor de las personas afectadas por el volcán, “que ha permitido recaudar fondos para familias que perdieron sus viviendas e incluso sus medios de vida”.

Esta acción “nos ofreció además la oportunidad de recibir a la pareja ganadora del viaje a La Palma, a la que felicitamos, y a uno de los chef más reconocidos del mundo, que ha podido conocer y experimentar de primera mano el potencial de nuestra isla en el mundo de la gastronomía”.

Raquel Díaz ha destacado que “tenemos un relato muy potente de productos, unos profesionales de la restauración con talento, con una cocina diversificada, factores capaces de generar experiencias gastronómicas diferenciadas y de alto valor añadido… a veces solo nos falta creernos lo que tenemos”.

A propósito, la consejera considera que “la visita de Aduriz y, sobre todo, sus mensajes, nos sirven también para reafirmar lo que llevamos defendiendo desde Saborea La Palma en estos últimos años y es que nuestra Isla, sin duda, cuenta con un potencial gastronómico lleno de oportunidades, capaz de conquistar hasta los paladares más exigentes”.

Díaz agradeció la colaboración de los docentes del PFAE Sabor Saucero-Juvenil, en el encuentro desarrollado entre Andoni Luis Aduriz y una representación de cocineros de La Palma.

Por su parte, el consejero de Turismo, Raúl Camacho, ha manifestado que “La Palma debe aprovechar cada uno de sus subsectores para posicionarse en el mercado turístico. Somos una isla de senderos, de naturaleza, de paisajes extraordinarios, de ocio activo, pero también de gastronomía, de productos exclusivos y de unos profesionales con gran talento que gracias a Saborea La Palma y Sodepal estamos sabiendo posicionar”.

Camacho entiende que la visita de Aduriz “nos ofrece visibilidad y, sobre todo, nos permite reforzar el mensaje que mantenemos desde el gobierno insular de la importancia de nuestro sector primario y la gastronomía como herramientas también de atracción turística”.