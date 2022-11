Boris Izaguirre presenta en La Palma un evento para impulsar el uso de pescado entre profesionales de la hostelería

La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (Anacef) y el grupo hotelero Princess han unido sus esfuerzos para promover el consumo de pescado mediante la iniciativa ‘We like fish, by OP Anacef' y promocionar el uso del pescado sostenible entre los futuros profesionales de la hostelería, informa la organización en nota de prensa.

'We like fish, by OP Anacef' ha involucrado a los estudiantes de 8 centros de formación en hostelería de las Canarias los cuales reunieron a sus finalistas y representantes en una gran final presentada por Boris Izaguirre el pasado viernes 4 de noviembre en el Hotel La Palma & Teneguía Princess.

El jurado, compuesto por armadores de Anacef (el presidente Francisco Freire y el director gerente, Juan Carlos Martín Fragueiro), Pablo Iraeta, representante de la Secretaría General de Pesca, el chef ejecutivo, Domingo Vega y el director del hotel Javier Bellido, se encargó de evaluar la técnica, el proceso y el resultado final siguiendo de cerca la ejecución de las recetas.

Finalmente, y tras una intensa deliberación, consensuaron el nombre que Boris Izaguirre, presentador del evento, hizo público ante el aplauso de los numerosos asistentes que se acercaron al Hotel La Palma & Teneguía Princess de Fuencaliente para seguir la gala en vivo.

Eduardo Pérez Toledo, del IES Punta Larga de Tenerife, fue el ganador del certamen, que se enmarcó en la campaña de promoción de consumo de pescado de Anacef, gracias a “Merluza en cumbre vieja”, una receta original, que supo cocinar con destreza y presentar de forma profesional, a pesar de su juventud y de la presión de saber que la ejecución de su plato estaba siendo seguida de cerca por el público e incluso desde la propia cocina del hotel. El talento desplegado por el estudiante originario de La Palma y su fusión de contraste, según destacaron los miembros del jurado, le convierte en uno de los talentos culinarios isleños a tener muy en cuenta, dada su maestría a la hora de emplear la preciosa materia prima que tuvo entre las manos y gestionar la presión que existe en las cocinas de los grandes restaurantes. A partir de ahora, el joven de 20 años verá su receta en la carta de seis restaurantes de los Hoteles Princess en Canarias: Restaurante Platinum en el hotel Guayarmina Princess, Restaurante The One en el hotel Bahía Princess, Restaurante La Tasca en el hotel La Palma & Teneguía Princess, Restaurante Culinarium en el TUI BLUE Suite Princess, Restaurante Bohio en el hotel Gran Canaria Princess, y el Restaurante La Choza en el hotel Taurito Princess.

Pero no fue el único triunfador del día. Sus compañeros, y contrincantes por un día, también demostraron su valía en los fogones y deslumbraron con platos como “Salmonete a la golden” (Alejandro Pérez), “Merluza negra rellena de gambas, parmentier de lima y jengibre, espárragos salteados y tomates confitados” (Antonio Dominguez), “Salmonete a la huerta” (Ángel Gabriel Rodríguez), “Merluza negra con su demi-glace, crema fina de acelgas, batata asada, cebolla tierna y ajos confitados” (Raúl Ortiz), “C’es bon ‘’ou thiebou diola” (Fama Gueye), “Brótola con muselina de papa a la vainilla y sus migas” (William Concepción Barbuzano) y “Salmonete con crema verde” (Gabriel Cerpa). Todos los miembros del jurado destacaron el respeto en el trato a un producto que es santo y seña de las cocinas canarias y la originalidad para, partiendo de algo tan tradicional, conseguir sorprender con preparaciones de excelso sabor.

Gracias a la labor de Boris Izaguirre como presentador y dinamizador del evento los asistentes pudieron conocer más sobre los profesores, alumnos, y el trabajo que estos realizan a diario en sus respectivos centros de formación.

Los hoy estudiantes y mañana futuros cocineros lograron hacer de cada uno de sus platos una isla culinaria con el pescado como saludable puente de unión entre todos. Y, más allá de que la gloria principal se la quedase el ganador, el triunfo de la iniciativa está en haber realizado una promoción del pescado tan llamativa como efectiva.

Éxito de la iniciativa entre los estudiantes de cocina

'We like fish, by OP Anacef' involucra a todos los estudiantes de cocina en Canarias consiguiente en su segunda edición la participación de 9 centros de formación en hostelería, aunque lamentablemente solo 8 de ellos participaron en la gran final.

La campaña realizada por la asociación de armadores de pesca de buques cefalopoderos, tiene dos objetivos: promocionar el consumo de especies como la merluza negra, brótola o salmonete, por un lado, y dar a conocer a los nuevos talentos culinarios que se esconden en las aulas de los ocho institutos y centros de formación profesional que ofrecen estudios de hostelería en las islas.

Canarias, entre las comunidades que menos pescado consumen

'We like fish by Anacef' nace como respuesta al informe encargado hace un año por la organización de productores Anacef (OPP43) a una consultora independiente para conocer los hábitos de consumo isleños y adecuar las campañas de promoción de consumo de pescado a las particularidades de los residentes. En este sentido, el último informe anual de consumo de Alimentos de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referente a las cifras de 2020, apunta que Canarias es la comunidad autónoma que menos pescado consume, sólo 18,9 kilos por persona y año.