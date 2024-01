Una capa de “rocas dúctiles” frenó el ascenso del magma del volcán de La Palma los días previos a la erupción

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado este martes el primer trabajo científico de 2024 sobre la erupción del Tajogaite liderada por Monika Prezor, investigadora pre-doctoral, en el que participan investigadores del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Istituto Per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) de Italia y de la Universidad de Nagoya (Japón). El trabajo aparece en la prestigiosa revista científica internacional Scientific Reports del grupo Nature, informa el Involcan en sus redes sociales.

“El 19 de septiembre de 2021 comenzó la mayor erupción histórica ocurrida en La Palma que tuvo un importante impacto científico, social y económico. La erupción de Tajogaite de 2021 se caracterizó por precursores cortos, que duraron solo ocho días. Este trabajo pretende reconstruir de forma detallada el proceso de ascenso del magma a lo largo de la semana anterior y de la semana siguiente a la erupción, utilizando datos de estaciones GNSS, de sismicidad y especialmente datos de interferometría satelital mediante el uso de los satélites Sentinel-1de la Agencia Espacial Europea (ESA)”, explica.

“El primer resultado ha sido definir la geometría del dique (dígase la fractura rellena de magma) que alimentó los cráteres del volcán de Tajogaite. Dicha geometría resulta ser más complicada de lo que se imaginaba: el dique es curvado y retorcido debido a la estructura geológica compleja del interior del edificio volcánico de Cumbre Vieja”, subraya, y añade que “a raíz de este resultado, utilizando herramientas fisicomatemáticas de última generación, se pudieron obtener imágenes de la cantidad y de la distribución del magma en profundidad para ocho fechas, abarcando el intervalo 8-28 de septiembre de 2021. Nuestros hallazgos revelan una estrecha correspondencia entre la intrusión magmática y la sismicidad preeruptiva. El ascenso del magma se produjo a lo largo de dos ramas principales y la presencia de una capa de rocas más dúctiles afectó fuertemente el proceso de propagación del magma. En lo específico esta capa hizo que en los días anteriores a la erupción el magma se parara por debajo de la misma y luego, una vez alcanzada una presión suficiente, la cruzó de forma muy rápida, alcanzando la superficie en pocas horas. Estos hallazgos resaltan la necesidad de utilizar modelos avanzados para comprender los procesos preeruptivos en los volcanes basálticos, que constituyen la totalidad de las erupciones históricas de Canarias”, resalta.

Los autores del estudio son Przeor M., Castaldo R., D’Auria L., Pepe A., Pepe S., Sagiya T., Solaro G., Tizzani O., Barrancos J. & Pérez N. M. (2024). La investigación, con el título 'Geodetic imaging of magma ascent through a bent and twisted dike during the Tajogaite eruption of 2021 (La Palma, Canary Islands)' puede consultar en este enlace.