El Club Benahoare organiza un taller de nudos marineros para divulgar la historia naval de La Palma

Los nudos marineros han acompañado a las embarcaciones de vela en su hegemonía desde la más remota antigüedad hasta bien avanzado el siglo XIX. En las epopeyas realizadas por los intrépidos navegantes de todo el mundo siempre han estado presentes como refuerzo y complemento de jarcias y aparejos.

Debido a los avances técnicos y marítimos, en la actualidad, los nudos marineros han quedado relegados a unas pocas funciones, entre ellas la práctica deportiva, aunque, no obstante, nudos como el ocho, llano, as de guía, ballestrinque, etc. son de gran utilidad en la vida diaria.

El próximo sábado, día 10 de abril, a las 09.00 horas, dentro de las actividades de la Escuela de Vela Latina de La Palma, se llevará a cabo un Taller de Nudos Marineros en el que se reservarán varias plazas al público en general.

Con este evento, el Club Benahoare continúa en su objetivo de preservar, exponer y difundir nuestra historia naval y marítima, más allá del deporte autóctono de la vela latina, incluyendo el acervo tanto material como inmaterial. La entidad náutica palmera apuesta una vez más por actividades divulgativas de este tipo ya que constituyen herramientas muy útiles a la hora de identificar, promover e incentivar el interés por los temas vinculados con el mar.

El taller es gratuito, las plazas son limitadas, se llevará a cabo al aire libre y tendrá una duración de una hora. Para más información e inscripción deben contactar mediante el correo electrónico velatinalapalma@gmail.com.