Coello pide “mucho control” hasta que La Palma alcance el 70% de vacunados

La gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, pide “mucho control” hasta que La Palma alcance un 70% de vacunados contra la COVID-19 y achaca a la relajación de restricciones los últimos brotes de COVID registrados en la Isla, que tuvieron su origen en reuniones familiares y de amigos y que han dejado una treintena de contagios con ramificaciones en Lanzarote.

“Con la llegada de la primavera, se han relajado en cierta manera las costumbres y las restricciones, y como consecuencia, se ha producido una serie de brotes que nos perjudican a todos”, asegura en su perfil de Facebook. “No vale decir 10 a la mesa y que sean 20 o 30, aunque estén separados, porque al final se juntan y pasa lo que pasa", dice. "No podemos aflojar hasta que tengamos un 70% de la isla vacunada, hasta que lleguemos a la ansiada inmunidad de rebaño", añade, y subraya: "No soy partidaria de abrir expedientes sancionadores, pero no es justo que paguen justos por pecadores", concluye.