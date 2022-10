Cruz Roja capacita a su equipo Inclusión Social para prevenir el maltrato infantil en el ámbito doméstico

El Equipo Técnico del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Cruz Roja en La Palma recientemente ha organizado un taller destinado a tratar el tema del maltrato infantil en el ámbito doméstico, informa la entidad en una nota de prensa. “Dada su experiencia en el campo con las familias y menores, con esta iniciativa pretende dotar al equipo de Inclusión Social de Cruz Roja en la provincia tinerfeña de las herramientas necesarias para la correcta actuación ante casos de maltrato en la infancia dentro del núcleo familiar”, señala.

En este primer taller, añade, impartido por una trabajadora social y una psicóloga del PEF, ambas con formación en Mediación Familiar, se han tratado los distintos tipos de maltrato existentes, así como las pautas y recomendaciones para saber qué hacer y dónde acudir en caso de sospecha de este tipo de situaciones.

Desde “el escenario en el que se mueve”, apunta, “y tras varios años de experiencia, el equipo del Punto de Encuentro Familiar ha trabajado con varios de estos casos, en los que se ha visto comprometida la integridad física y psicológica de los/as menores. Asimismo, las profesionales del PEF han aprendido a identificar aquellas situaciones en las que se sospecha se dan las circunstancias detonantes para un posible caso de maltrato en la infancia”.

El personal de este servicio destaca que “su función y objetivo principal, por encima de todas las cosas en su trabajo, es velar por el bienestar de los/as menores, independientemente de las vivencias de sus progenitores”. En este senttido resaltan “la importancia de contar con un equipo en el área de Inclusión Social formado en esta materia, así como el deber de dotar a todos estos profesionales de las herramientas para la detección temprana de casos de maltrato, y que conozcan las vías a las que acudir y los procedimientos y protocolos a tener en cuenta a la hora de alertar de este tipo de situaciones”.

El equipo técnico “quiere englobar estas apreciaciones utilizando un pensamiento de Félix López, catedrático de psicología y escritor”, que dice: “No basta con que no me pegues y no hagas daño, tienes que aprender a tocarme, acariciarme, abrazarme, cantarme, mecerme… no es suficiente el que no me golpees, tu cuerpo tiene que ser cuenco, hogar y abrazo para mí. No basta con que no abuses sexualmente de mí, tienes que contestar a mis preguntas, darme educación sexual, aceptar mi sexualidad infantil y enseñarme a amar”.

Cabe recordar, se indica en el nota, que el Punto de Encuentro Familiar, financiado por la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, “es un espacio neutral, idóneo para favorecer el derecho fundamental del menor a mantener las relaciones con sus familias, cuando en una situación de separación y/o divorcio o acogimiento familiar, o en otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, donde el derecho de visitas se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil o conflictivo”.

En la actualizad, concluye, “el PEF presta sus servicios a un total de 18 familias en la La Palma, de ellas 10 proceden de la comarca oeste de la Isla y las otras 8 de la comarca este”.