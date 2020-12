Violetas LGTBI La Palma denuncia el tratamiento informativo “irrespetuoso” del feminicidio de Iratxe en Tenerife

El Colectivo Violetas LGTBI La Palma informa en un comunicado que “el pasado 26 de diciembre, en el municipio tinerfeño de Arona, tenía lugar una de las mayores expresiones de la violencia patriarcal, apareciendo el cuerpo sin vida de Iratxe, una mujer trans de 30 años. Esta noticia supone una enorme conmoción para el colectivo TRANS, uno de los más vulnerables de nuestro tejido social. Siendo objeto de continuas violencias estructurales y transversales que atentan contra nuestra identidad personal y física, causando en ocasiones tragedias como la que hemos podido presenciar el pasado fin de semana”.

“Desde que la propia noticia ha sido presentada públicamente por los medios de comunicación, las violencias hacia la víctima y su familia no han cesado. El tratamiento de la misma en medios de comunicación se ha realizado de manera irrespetuosa y violentando la identidad, utilizando su nombre registral para identificarla a través de lo publicado en numerosos medios de comunicación. Además, hemos conocido la filtración de imágenes de la escena objeto de la noticia, que evidencian la violencia institucional y que supone además una clara vulneración más de los derechos fundamentales hacia el colectivo Trans”, aseguran.

“Las entidades Trans, LGTBI+ y Feministas firmantes de este comunicado comunicado, denunciamos la violencia institucional que se ha expresado de manera evidente durante el tratamiento de la noticia por parte de los medios de comunicación, así como las emanadas durante el proceso de investigación cuando se ha vulnerado el derecho a la intimidad de la víctima y su familia. Recordamos que se trata de un transfeminicidio y no de un hecho aislado, ni mucho menos de una noticia efímera. Esta trágica noticia conforma la evidencia de una violencia que se ejerce diariamente contra el colectivo Trans, y concretamente contra las mujeres trans al sufrir una mayor carga discriminatoria”, subrayan.

“Hoy no estamos todas. Falta Iratxe. Faltan todas las mujeres –trans y cis- y todas aquellas personas disidentes sexuales y de género que han sufrido el embate de las violencias patriarcales. Las que aparecieron muertas sin que se averiguara nunca qué pasó. Las que desaparecieron sin que nunca se supiera qué sucedió. No queremos que pase eso con Iratxe. Y, sobre todo, no queremos que estas violencias se perpetúen ¡Exigimos prevención, justicia y reparación! La lucha contra las violencias patriarcales, el transodio y la lgbtifobia es una responsabilidad que nos interpela a toda la sociedad. Y es obligación de las instituciones públicas establecer políticas y estrategias encaminadas a abordar las causas que originan, reproducen y perpetúan estas violencias en todas sus manifestaciones, así como articular mecanismos efectivos que garanticen el derecho a una vida digna y libre de violencias”, resaltan.

“Iratxe ya no tiene su derecho más preciado, el de la vida. Y haberle negado su identidad una vez fallecida, ha supuesto que se siguiera ejerciendo violencia contra ella. Porque negar socialmente la identidad de una persona también es asesinarla. Desde aquí deseamos presentar nuestro absoluto apoyo y nuestras condolencias a la familia de Iratxe, que se encuentra ahora en un momento sumamente difícil y doloroso tras la pérdida de un ser querido en circunstancias desoladoras”, destacan.

“Por supuesto, instamos una vez más a la instituciones públicas a realizar su trabajo y defender los derechos y garantías de un colectivo que durante décadas ha reivindicado unos derechos que le han sido sistemáticamente negados y ante los que las administraciones no pueden permanecer impasibles”, concluyen, con los lemas: Ni una menos, vivas nos queremos, Si tocan a una, respondemos todas,Contra las violencias patriarcales, tránsfobas y machistas, rebelión y audodefensa feminista.

Asociaciones firmantes: Asociación TransGirls Canarias, Asociación de Personas Trans Libertrans, Asociación TransBoys de Hombres Trans, Algarabía LGTBI , Chrysallis Canarias Asociación de Familia de Menores Trans, Equal LGTBI, Draga Espacio Feminista-LGTBIQ*, Altihay LGTBI, Lanzate LGTBI, Lanzaentiende LGTBI, Violetas LGTBI, Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, Plataforma Feminista Palmera.