El estudiante palmero Mathias recorre el camino de la luz de los faros de Galicia en la 'Ruta Quetzal 2023'

Daniela, Giovanni, Robert, Luna, Carlos, María, Lisa, Mathias, Ariadna, Daniel y Lucía. Han regresado a Canarias los 11 participantes de la Ruta Quetzal 2023, un programa que aúna educación en valores, cultura y aventura. Entre estos jóvenes se encuentra el palmero Mathias W.C.P, alumno del IES Las Breñas, único seleccionado de la Isla para esta experiencia por su brillante expediente académico.

Han descubierto los escenarios protagonistas en la historia de la antigua Gallaecia, reviviendo su pasado y recorriendo el camino de la luz de los faros que alumbran la costa más temida de España, la Costa da Morte. Han hecho jornadas de muchos kilómetros por tramos del Camino de Santiago, han acampado bajo la lluvia y asistido a varias charlas formativas. Lo más remarcable es compartir esta experiencia con el resto de participantes de todas las provincias españolas. Han hecho muchas amistades y regresan con la sensación de haber aprendido mucho y ampliado horizontes. En esta edición la ruta ha llevado por lema 'Hacia la luz del fin del mundo'.

“Una experiencia mucho mejor de lo que esperaba. El próximo año toca a los jóvenes nacidos en 2008, les animo a todos a ir”, ha manifestado Mathias a este periódico.

“La Ruta Quetzal se centra sobre todo en el intercambio cultural de jóvenes y en compartir experiencias con las que pueden conocerse plenamente entre sí y a sí mismos. Por esto es una experiencia importante y única, refina tu propia personalidad y tus valores hacia los demás. El respeto al medioambiente y la solidaridad están presentes en todo momento, sales siendo mejor persona, y por eso creo que todo el mundo con la oportunidad de participar en la ruta debería hacerlo. Incluso si crees que no vas a encajar con los demás o no estás capacitad@, eso lo descubres haciendo la ruta y fue mi caso. En el primer día tenía miedo de no encajar, como muchos, pero ahora al regresar me llevo a casa cosas que he aprendido de todas estas personas increíbles. Por un lado, siento la alegría de la experiencia vivida y por otro el shock de llegar a la isla en estas circunstancias con el gran incendio forestal; a todos los afectados, muchos ánimos”, subraya Mathias.

La Ruta Quetzal es más que un viaje, es una expedición “iniciática”, “ilustrada” y “científica” en la que – durante cerca de mes y medio, de mediados de junio a finales de julio – se mezclan la educación en valores, la cultura y la aventura.