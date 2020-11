Gesplan y el ICHH colaboran en una campaña para promover la donación de sangre

La empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, retoman este mes de noviembre la línea de colaboración que han venido manteniendo desde el año 2014 para promover la donación de sangre, se indica en una nota de prensa de Gesplan.

El consejero delegado de Gesplan, Agoney Piñero, ha destacado el “interés de la entidad por reforzar la cooperación entre ambas entidades, de tal manera que podamos, entre todos, aportar nuestro granito de arena en esta crisis sanitaria y colaborar en incentivar el hábito de la donación de sangre, probablemente la práctica más generosa y altruista que podemos hacer las personas para ayudar a las demás sin apenas esfuerzo”. Del mismo modo, se apunta en la nota Piñero “ha puesto en valor la predisposición mostrada por los trabajadores y las trabajadoras de Gesplan, “quienes desde que se comunicó el inicio de la campaña se han ido sumando para participar en ella”.

En años anteriores, se añade en la nota, el equipo del ICHH se desplazaba a las sedes de Gesplan en ambas capitales de provincia y organizaba la colecta en sus propias instalaciones, facilitando a la plantilla el acceso a la donación sin salir de la empresa. Sin embargo, “debido a la crisis sanitaria y las actuales restricciones, buena parte de nuestro personal está teletrabajando y resulta complicado organizar la logística de la donación en nuestras dependencias, por lo que hemos buscado una fórmula alternativa, poniendo al alcance de la plantilla diferentes facilidades que le permitan sumarse a esta iniciativa”, agregó Piñero.

Ambas entidades han acordado durante el mes de noviembre una serie de fechas en las que se atenderá al personal de Gesplan en los puntos fijos del ICHH, situados en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife y la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria.

Teresa Gutiérrez, presidenta del ICHH, ha agradecido la implicación de Gesplan y su interés en retomar esta línea de colaboración, ya que “para el ICHH es muy importante el papel de las organizaciones en la promoción de la donación de sangre, en un ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa, y hemos echado muchísimo de menos su apoyo durante todos estos meses en los que la crisis sanitaria nos ha impedido realizar las visitas que tradicionalmente hacíamos a sus instalaciones”.

Una parte importante de la organización de este tipo de colectas con empresas, se señala en la nota, es la campaña previa de divulgación, captación e información que realiza el ICHH con el personal de Gesplan, con el fin de informar sobre los requisitos para donar y aclarar las múltiples dudas y leyendas urbanas que circulan sobre la donación de sangre.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, concluye la nota, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.