Habitantes de Garafía crean una plataforma de apoyo a la obra de la carretera Las Tricias-Llano Negro

Habitantes de la Villa de Garafía y naturales del municipio que residen en el exterior han creado sendas peticiones en la plataforma change.org para recoger firmas, unos a favor y otros en contra, de la obra de mejora de la carretera entre Las Tricias y Llano Negro, cuyo proyecto se encuentra a exposición pública. Este martes, este periódico publicó una información con los argumentos en contra de la vía, y este miércoles ha sido remitida a este medio la petición que se posiciona a favor argumentando que “somos muchos los garafianos que hemos vivido el aislamiento, la lejanía, la falta de servicios como consecuencia de una mala carretera. Accidentes, ambulancias que no llegan, repartidores que se pierden…”. “No dejemos que unos pocos decidan por la mayoría. Si estás a favor de que sí se haga, por favor, firma esta solicitud dirigida al Gobierno de Canarias. Para que se oigan todas las voces”, subrayan.

Explican que “la actual LP-1, siendo una carretera de máximo nivel en la Isla, no tiene el ancho suficiente para que se crucen dos vehículos grandes, ni arcenes, no está bien peraltada, tiene innumerables cuestas y cambios de rasante, no está bien asegurada en caso de salida de la vía, tiene continuos desprendimientos, una malísima señalización y, por supuesto, una falta de mantenimiento que hace que, en conjunto, sea una vía peligrosa para su tránsito”.

“Actualmente en Garafía tenemos unos servicios pésimos: las paqueterías no llegan o se pierden, la bombona no va a todos los barrios, el cartero te deja las cartas donde le da la gana, el camión de la basura no tiene un recorrido óptimo, los servicios municipales llegan hasta ciertos lugares, de las guaguas mejor no hablar... Con una carretera mejor, se mejorarán también los servicios”, aseguran. “Ya está bien de que nuestros niños y nuestros jóvenes pasen hasta dos horas (o más) en la guagua para ir y volver del colegio o del instituto. Micros, guaguas, trasbordos de madrugada... Sólo quien lo ha vivido sabe lo que se sufre”, resaltan.

“Sí, cinco minutos. Cinco minutos puede ser una gran diferencia cuando esperas una ambulancia. ¡Cuántos garafianos y garafianas se han quedado en el camino porque no llegó a tiempo el servicio médico! ¡Cuántos partos en la carretera! ¡Cuántas esperas interminables!”, se lamentan.