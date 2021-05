Intersindical Canaria dice que el Cabildo sufre una merma de personal del 35% respecto a 2020

Intersindical Canaria informa en un comunicado que “tras la reunión del Comité de Empresa del Cabildo Insular de La Palma, (compuesto por Intersindical Canaria, CCOO y UGT), se ha acordado poner en conocimiento de la opinión pública la política de ocultismo que la dirigente de los Recursos Humanos de la entidad realiza, sesgando los derechos a la negociación colectiva de los delegados sindicales miembros del Comité de Empresa, dejando en indefensión a los trabajadores del Cabildo. Las acciones de las que hablamos contra la representación de los trabajadores se materializan en actos tales como que en las reuniones donde se deben de tratar y negociar las cuestiones laborales a realizar, no se debaten ni se negocian, siendo el 90% de las cuestiones tratadas en esas reuniones cuestiones meramente informativas, todo ello cuando existen multitud de problemas del ámbito laboral a debatir y resolver”.

“En este orden de cosas, hay que informar de la actual falta de personal en todas las áreas, es acuciante en especial en las áreas de la prestación directa en los servicios a la ciudadanía, con el consiguiente empeoramiento de los servicios que se prestan, corriéndose en casos, el riesgo de dejar de prestar el servicio”, asegura.

“Ponemos en conocimiento de la opinión pública que en las diferentes áreas del Cabildo existen la carencia de la siguiente dotación de personal al día de hoy: en el Servicio de Medio Ambiente, 27 plazas de distintas categorías; Infraestructuras, 15; Hospital de Dolores, 5; Residencia de Pensionistas, 5; o Ciudad Deportiva Miraflores, 3. Todo ello hace una merma del 35% del personal respecto al año anterior. Un dato muy importante es que estas plazas ya están presupuestadas y no se está gastando ese presupuesto, o sea que no supone gasto su cobertura”, subraya.

“Esto es el fruto de que no se están cubriendo las vacantes de personal por jubilaciones, invalideces o defunciones con la consecuente merma en el servicio a la ciudadanía. De esta forma no se está aplicando la tasa de reposición en las áreas esenciales, la cual puede ser de hasta el 110% en los servicios esenciales. Es decir, plaza de personal jubilado invalideces o defunciones en servicios esenciales (sanitarios, socio-sanitario, personal de Medio Ambiente de Incendio) para ese personal se debe aplicar la incorporación inmediata de personal nuevo en dichas plazas (no son plazas nuevas) cuando ocurran las jubilaciones, invalideces o defunciones. También se observa que en muchos servicios, las listas de sustitución de algunas categorías ya están agotadas, debido a una reiterada falta de previsión, y en 2021 se va viendo que otro año más el personal va a tener que cancelar sus vacaciones o días de libranza, ya que no se ha acelerado el crear las nuevas listas a tiempo”.

“La dirección política de Recursos Humanos del Cabildo en el intento de parchear la actual situación, lo que está haciendo son contratos de acumulación de tareas, que serán efectivos durante seis meses, (dicho sea de paso esta fórmula de contratos son alegales, dado que por ello ha sido sancionado el Cabildo por la Inspección de Trabajo por abusar de este tipo de contratación), a sabiendas que a los seis meses restantes tendremos el mismo problema, y no haciendo caso a la representación sindical que proponemos unas solución con amplitud de miras, que es que dichas plazas se cubrieran interinamente o se convocaran los correspondientes procesos de coberturas definitivos. El Cabildo se niega a tener una programación previa y negociada”, dice.

“Por otro lado, y frente a la no creación de listas de sustitución de categorías necesarias y agotadas, denunciamos la hipocresía de anunciar la creación de nuevas listas de plazas que no son necesarias en el actual organigrama del Cabildo de La Palma, o que están sobradamente cubiertas, y nos preguntamos para qué y por qué se crean estas falsas expectativas a la ciudadanía. Nos preocupa que esta manera de actuar, hace que todo aquel personal que compone las listas, después del esfuerzo que han realizado para aprobar y ser incluidos en las mismas, no tengan la posibilidad de trabaja”, añade.

“Otra reivindicación no atendida por la Corporación es la no sustitución de personal de baja (IT) de media y larga duración. Por eso desde este Comité solicitamos a los gobernantes de esta institución la urgencia de la incorporación de personal necesario en las plazas vacantes, para así tenerlo durante todo el año y a su vez dar una estabilidad laboral en la prestación de los servicios al ciudadano”, subraya.

“Desde el Comité de Empresa abogamos por unos servicios de calidad a nuestros ciudadanos así como un empleo estable para poder acometer dichos servicios”, concluye.