El Nordic Optical Telescope debate su futuro en un seminario internacional

Este martes se ha inaugurado el seminario 'NOT - a telescope for the future' donde un grupo de 90 científicos internacionales debatirán, hasta el 10 de junio, las acciones a desarrollar para fortalecer esta infraestructura que cumple su 33 aniversario este año. Además, servirá para conocer cuáles son las necesidades de la comunidad científica de manera que las inversiones futuras se ajusten mejor a las demandas de los investigadores que acuden al NOT para observar las estrellas, informa la organización del evento.

En la presentación del encuentro participaron la consejera de Hacienda y Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro Pérez; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Breña Baja, Abel Pérez Concepción; el coordinador del Área de Investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Jesús Falcón Barroso; el catedrático de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), Hans Kjeldsen; y el director del Nordic Optical Telescope (Telescopio Óptico Nórdico, en adelante NOT), Thomas Augusteijn.

Tal y como afirmó la consejera del Cabildo, “es un honor tener en nuestra cumbre palmera una infraestructura como el NOT, que nos ha permitido que La Palma esté considerada como uno de los tres mejores lugares del mundo desde donde observar las estrellas. Encuentros como este nos siguen posicionando a nivel internacional y la isla vuelve a ser el foco de la innovación”. Así mismo añadió que “celebramos que llevamos más de tres décadas juntos y hablar de planes de futuro de la mano de expertos y científicos, es una oportunidad única. Espero que sea de un provecho incalculable para los asistentes”.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Breña Baja aseguró que “nuestro municipio siempre va a apostar por la innovación. Es aquí donde el NOT tiene su sede con lo que esto significa a nivel de generación de empleo y atracción de talento. Estamos convencidos de que la presencia de estos investigadores a nivel internacional nos ayuda a seguir trabajando en la generación de puestos de trabajo de calidad”. También hizo referencia a la figura de Johannes Andersen, uno de los primeros directores del telescopio nórdico y cuyo legado aún continúa vivo. De hecho, este evento servirá para presentar un novedoso proyecto de becas destinadas a los jóvenes palmeros para que puedan realizar prácticas formativas en las instalaciones del NOT, y que llevarán el nombre de este gran investigador.

En este sentido, el coordinador del Área de Investigación del IAC se refirió a la herencia que dejó Andersen “puesto que desde que el telescopio se instaló en el Roque de Los Muchachos a finales de los años 80, hemos estado operando juntos más de 30 años y la alianza entre el IAC y el NOT no ha hecho más que fortalecerse y consolidarse, hasta el punto de ser la instalación más productiva de todo el observatorio. Entre todos superaremos los retos que nos quedan por delante para poner en marcha nuevas operaciones, instrumentación y fomento de la ciencia”.

El catedrático de la Universidad de Aarhus destacó en su intervención que “con los cambios que hemos tenido en la titularidad del telescopio es más que nunca necesario llegar a un consenso entre todos los países que conforman el consorcio que lo gestiona. Por eso estamos aquí, para discutir qué necesitamos y qué podemos hacer juntos para continuar en base a lo que nos propongan para el futuro del telescopio”.

Finalmente, el director del NOT resaltó que “el equipo humano que desarrolla su trabajo en La Palma, muchos de los cuales procedemos de otros países, nos sentimos definitivamente palmeros. Vivimos aquí desde hace tiempo y somos parte de esta comunidad, por lo que queremos que el telescopio siga estando aquí por muchas décadas más”.

El congreso también cuenta con un panel de comunicaciones donde destaca la iniciativa divulgativa desarrollada junto con estudiantes de arte de Dinamarca que han asumido el reto de plasmar en un cómic aspectos relacionados con el mundo de la astrofísica para acercar su realidad a los más jóvenes. Así, a través de cuatro historias inspiradas en cómo es la vida de un astrónomo en La Palma, cómo nace una supernova, qué es un exoplaneta o cómo funciona el telescopio nórdico, despiertan la curiosidad a aquellos que quieren conocer mejor la importancia de contar con infraestructuras como las del NOT.

Ubicado en la parte más elevada del Observatorio del Roque de Los Muchachos, que gestiona el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el NOT se inauguró en 1989. Desde entonces y hasta 2019 la asociación científica NOTSA, financiada por los consejos de investigación científica de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, se encargó de gestionar las instalaciones. La estructura de la organización cambió en 2019 y actualmente los propietarios de las instalaciones son la universidad de Turku, Finlandia, y la universidad de Aarhus, Dinamarca, en consorcio con otras universidades nórdicas. El NOT se dedica principalmente a la investigación y a la educación, y está al servicio de la comunidad astronómica de estos países, así como de España y de investigadores de la comunidad astronómica internacional.