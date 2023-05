La Palma invertirá más de 5,6 millones para mejorar la recogida separada y el reciclaje de residuos

El Cabildo y el Consorcio de Servicios de La Palma invertirán más de 5,6 millones de euros en cuatro proyectos que permitirán mejorar la recogida separada de residuos y los sistemas de reciclaje en la isla. Las actuaciones que se van a llevar a cabo no solo darán continuidad al proyecto La Palma Orgánica, que arrancó en 2015 y que es uno de los proyectos estrella de la Consejería Servicios y Cambio Climático del Cabildo, que dirige Nieves Rosa Arroyo, sino que permitirá la construcción de nuevas instalaciones y la implementación de medios técnicos punteros.

Con los fondos que lleguen a la isla está prevista la construcción de una planta de compostaje, la adquisición de un camión eléctrico recolector, la creación de nuevas zonas de compostaje comunitario y la puesta en marcha de la recogida puerta a puerta de de biorresiduos en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma.

Los cuatro proyectos están subvencionados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la aportación del instrumento europeo de recuperación Next Generation.

El Consorcio de Servicios de La Palma recibirá en torno a 800.000 euros para la puesta en marcha de la recogida puerta a puerta de la biorresiduos en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, cuyos estudios previos ya se están llevado a cabo en ambos municipios. El objetivo es la recogida, en días concretos, de la fracción orgánica en el portal de los edificios, viviendas o negocios, identificando al generación de esos residuos y llevando un control de los mismos, para en una fase posterior eliminar los contenedores de la vía pública.

Los estudios de viabilidad que ya se han elaborado indican que con este sistema de recogida puerta a puerta se pueden alcanzar unos niveles de recogida selectiva superiores al 70%, lo que va a permitir “reducir de manera drástica la basura que acaba en el Complejo Ambiental de Los Morenos, que, aunque con las medidas urgentes que se han tomado está resistiendo, continúa al límite de su capacidad”, indica la consejera responsable del área, Nieves Rosa Arroyo.

Planta para biorresiduos

Por su parte, la unidad de Residuos del Cabildo gestionará 4,8 millones de euros, de los que 4,6 millones, la mayor de las inversiones, se invertirán en la construcción de una planta de compostaje comarcal en la Hoya de la Higuera, en Villa de Mazo, para el tratamiento de la fracción orgánica de recogida selectiva y material vegetal capaz de tratar 2.900 toneladas de residuos al año.

Para la construcción de nuevas zonas de compostaje comunitario y la adquisición de nuevas compostadoras domésticas la Unidad de Residuos recibirá más de 55.600 euros de subvención. Unas actuaciones que permitirán avanzar en la consolidación del proyecto La Palma Orgánica.

Nieves Rosa Arroyo destaca la importancia de estos proyectos, por cuanto que contribuirán a avanzar en todo el camino andado para convertir a la Palma en una isla verdaderamente sostenible. Le queda “la pena”, dice, “de no estar presente en la ejecución y terminación de los citados proyectos”, pero que deja el Cabildo “con la satisfacción de cumplir con muchos de los objetivos trazados por la Palma Orgánica, deseando que los nuevos gestores políticos continúen ese trabajo por el bien de nuestra isla”.

“Con humildad pero con mucho orgullo, me siento satisfecha por el trabajo realizado”, dice la consejera y termina dando las gracias a todo el personal de Residuos y del Consorcio.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y el Plan de Apoyo a la Implementación de la normativa de Residuos de Canarias, a través de las que se han gestionado las subvenciones concedidas a La Palma, tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de

