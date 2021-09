La Palma no suma este lunes nuevos casos de COVID-19 y cuenta con 1.099 acumulados y diez activos

La Palma no suma este lunes, 27 de septiembre, nuevos casos de COVID-19 y cuenta con 1.099 acumulados y diez activos, informa la a Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El citado departamento regional comunica este lunes 85 nuevos casos de coronavirus en el Archipiélago. El total de casos acumulados en Canarias es de 94.802 con 1.840 activos, de los cuales 40 están ingresados en UCI y 192 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se han notificado dos fallecimientos en Canarias, ambos en la isla de Tenerife. Se trata de dos hombres de 85 y 59 años, ambos con patologías previas y que se encontraban ingresados.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 25,69 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 56,94 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma este lunes 47 casos con un total de 45.367 casos acumulados y 1.022 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.225 casos acumulados, 29 más que el día anterior y 554 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 6.830 acumulados y 93 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.420 casos acumulados con tres casos más que la jornada anterior y 155 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.099 acumulados y diez activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 458 y sus activos seis. Por su parte, La Gomera no incrementa sus casos, por lo que tiene 402 acumulados y no tiene casos activos. Por islas, hay un desajuste de dos casos más que están pendientes de revisión estadística.

Hasta este lunes se ha realizado un total de 2.118.016 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 2.895 se corresponden al día de ayer.