La participación intergeneracional y del mundo de la cultura en la Agenda Canaria 2030

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife acogió en la tarde de este lunes la celebración de la segunda mesa de participación, análisis y debate relacionada con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (Agenda Canaria 2030). Intervinieron representantes del ámbito de la cultura y participantes de los Diálogos Intergeneracionales, la iniciativa que ha permitido incorporar a la Agenda Canaria 2030 el aporte de colectivos representativos de la infancia, la juventud y las personas mayores, se informa en nota de prensa.

En la sesión de la tarde del lunes, que se integra en las jornadas sobre Desarrollo Sostenible programadas para lo largo de esta semana por la Viceconsejería de la Presidencia y la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, participaron el director general responsable de la redacción de la Agenda Canaria 2030, David Padrón, al frente del departamento de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible; junto a Rosa Gloria Suárez, presidenta de Unicef Canarias; Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia; Iván González, asesor de la Consejería de Educación; Federico Ghis, en representación de la organización Juventud por el Clima; y Beatriz Ballester, en representación de un colectivo de personas mayores. A ellos se sumaron otros participantes vinculados a los ámbitos de la cultura y de las asociaciones de personas mayores.

"El desarrollo sostenible es el que permite garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas", dijo Padrón para explicar la decisión de incluir los Diálogos Intergeneracionales que en abril y mayo de 2021 dieron voz a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores para elaborar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. "Ahora toca pasar a la acción", dijo también, y que esos foros se consoliden como permanentes en la implementación y revisión constante de la Agenda.

Durante la jornada se generó un debate en torno a la participación de estos sectores. Como dijo Ghijs, se habla mucho de fomentar la participación, algo que ha formado parte del espíritu de la Agenda Canaria 2030 desde el principio, pero no es tan fácil porque en ningún lugar se enseña a participar y faltan personas que guíen y ayuden en estos procesos. En ese sentido, Iván González se refirió al proyecto de la Consejería de Educación de desarrollar el asociacionismo infantil y juvenil en los centros educativos. Con el objetivo de que aprendan a unirse para defender sus intereses, dijo, "se ha creado hace pocos meses la Oficina de Defensa del Alumnado".

Suárez, por su parte, destacó los puntos en común entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la protección de la infancia que ha sido la divisa de Unicef desde su creación. "Son dos herramientas distintas pero sin duda hay que buscar las sinergias, que existen y son muchas", dijo. Se refirió a problemas concretos como la pobreza infantil, como el abandono escolar en jóvenes que se ven obligados a trabajar antes de tiempo, o el de entornos poco saludables en el sentido integral de la palabra, "en lo relacionado con la violencia, el cambio climático y otros aspectos que van a repercutir en la vida de estos niños".

¿Y si preguntamos a la infancia?, sugirió Serrano como un posible cambio en cómo se han diseñado hasta ahora las políticas. "A las personas mayores, a los jóvenes, sí les hemos preguntado qué quieren, qué necesitan, pero nunca lo hemos hecho con la infancia", dijo. "Si somos capaces de recordar que hemos sido niños y niñas, ahora que somos adultos nos damos cuenta de que nos habría gustado que nos hubiesen escuchado".

Los ODS de Naciones Unidas proponen varias dimensiones básicas, como la de las personas (o sostenibilidad social), la del planeta (o sostenibilidad medioambiental), la de la prosperidad (o sostenibilidad económica). Si el gobierno canario añadió una dimensión específica para la cultura es por un postulado de la propia ONU, que considera muy difícil la implementación de los ODS sin una contextualización a la realidad de cada región. "Por eso nos parecía tan importante añadir la dimensión cultural, cultura entendida como manifestaciones artísticas pero también como el conjunto de valores, creencias y convicciones que tiene una sociedad", dijo Padrón.

En ese sentido, Ballester habló de la necesidad de mantener la memoria de tradiciones culturales que muchas veces no tienen más registro que las personas mayores que las siguen viviendo. "La gente mayor no quiere retirarse y que las pongan en una cajita, tienen un bagaje cultural, una experiencia que les ha permitido dilucidar lo que va bien y lo que no funciona", dijo. También subrayó la importancia de construir desde abajo las políticas de desarrollo sostenible para "que sea la propia población la que genere proyectos y posibilidades".

Entre los asistentes también estaba Jairo López, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, que defendió la importancia del sector cultural productivo como actividad directamente relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible por ser el espacio donde se materializan derechos fundamentales como "el derecho al trabajo o a un salario digno, por ejemplo".

La semana con análisis sectoriales sobre la Agenda Canaria 2030, que comenzó hoy, se plantea como un programa de encuentros en la sede de Presidencia del Gobierno, donde los representantes de la sociedad civil, el empresariado, las organizaciones de trabajadores, las universidades, el sector cultural, los grupos políticos y las corporaciones locales e insulares que han participado en su elaboración ratificarán su compromiso con la Agenda Canaria y su marco estratégico, diseñados de forma colectiva para adaptar a la realidad del Archipiélago las 169 metas que comprenden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas de los ODS incluyen entre sus prioridades cuestiones tales como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia.

El programa de encuentros previstos en la sede de Presidencia del Gobierno continúa el martes 23 con una reunión programada para las diez de la mañana con organizaciones del tercer sector y la economía social y transformadora. El jueves 25 tendrán lugar los encuentros con agentes sindicales y empresariales en la jornada matutina. La última sesión, también el jueves, contará con representantes del Parlamento de Canarias y de las corporaciones locales e insulares, a partir de las cuatro y media de la tarde en la misma instalación. Con ella se clausurarán estas jornadas de participación previas a la aprobación y firma del marco estratégico de la Agenda Canaria 2030, lo que ocurrirá en Lanzarote el 2 de diciembre, en un acto institucional con participación de todos los agentes involucrados en este proceso.