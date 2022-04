La pianista Goretty Peña ofrece un concierto en beneficio de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

El Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, en colaboración con la Pianista Goretty Peña, organiza para el próximo viernes, 8 de abril, a las 20.00 horas, en el Salón Principal de la sede social, un concierto benéfico con taquilla inversa con el título Música para ELA a favor de la Asociación TeidELA, se informa en nota de prensa.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa, incurable en la actualidad, con una esperanza de vida media de tres a cinco años. La asociación sin ánimo de lucro TeidELA busca mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a las personas enfermas en Canarias, a nivel investigador, regulador, social y sanitario. Quienes deseen colaborar con esta asociación pueden visitar la web oficial www.teidela.org y su facebook https://facebook.com/asociacionteidela/

La pianista Goretty Peña nació en San Andrés y Sauces en 1975. Inició los estudios musicales en su isla natal, en lo que se denominaba la Filial o Academia del Conservatorio y los prosigue en el Conservatorio de Música de Tenerife. Continúa su formación bajo la tutela de David Golsmith y el sistema de exámenes de la Associated Board of Royal School Music of London (ABRSM). Interesada principalmente por la pedagogía del instrumento, continúa los estudios de esta especialidad obteniendo el LTCL por el Trinity College de Londres, en la especialidad de pedagogía del piano y el título de profesora superior en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

De profesión música (pianista, maestro, intérprete…) de vocación, se siente principalmente docente, y ha conjugado la actividad docente en la Escuela Insular de Música de La Palma como profesora de piano, con la enseñanza musical en Secundaria.

Dentro de su faceta artística, le gusta participar en proyectos concretos con artistas y músicos de su entorno, así como con agrupaciones musicales de La Palma: es miembro de Dúo Amitié, Piano a 4 Manos junto a Nieves Nieto; Dúo 2Vidas junto a Danielle Bastian; recital de poesía y piano junto a José Carlos Herrera Seca, dúo de voz y piano junto a Rosina Herrera, dúo de voz y piano junto a Cecilia Gutiérrez, dúo de flauta y piano junto a Fer Alonso, Trío Ilusión Esperanzas junto a Rosina Herrera y Fer Alonso; colaboradora con las bandas de Santa Cruz de La Palma, Puntallana y El Paso; colaboradora del Cuarteto Océano, donde interpreta El cuarteto para el fin de los tiempos, además de participar en actos culturales y benéficos, en colaboración con instituciones culturales y educativas (pianista del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música, pianista del Coro Mixto de la EIM de La Palma, pianista de la Agrupación de Zarzuela Voces Amigas, etc.).Además, muestra interés por la interpretación de música antigua, al clave, junto a Carlos Oramas, Isabel Álvarez, Juan Pablo Alemán, Rosina Herrera y Cecilia Gutiérrez.

Las personas que deseen acudir al concierto podrán reservar su entrada en el teléfono 922411935 o en el correo rcnlapalma@gmail.com en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El aforo es limitado y se recuerda a los asistentes que es obligatorio el uso de mascarilla y respetar las normas de prevención contra la Covid-19.