La Palma Renovable pide que “se deje de cobrar” el suministro eléctrico a las personas afectadas por el volcán

La Palma Renovable, entidad que coordina la transición energética de La Palma, hace pública una petición para que "administraciones y entidades competentes faciliten la baja temporal o definitiva de los suministros eléctricos afectados por la erupción de la isla y de esta manera las personas afectadas dejen de pagar por ellos".

Con motivo de la situación de emergencia social en la que se encuentra la isla, en la que muchas familias han perdido sus casas y muchas otras no podrán acceder a ellas por un periodo de tiempo indeterminado, y teniendo en cuenta que ahora mismo esas familias tienen problemas más grandes por los que preocuparse, La Palma renovable ha trasladado a administraciones y entidades las siguientes peticiones:

-Que a las edificaciones, construcciones e instalaciones que hayan quedado totalmente destruidas, se les dé de baja el suministro eléctrico automáticamente sin que el titular tenga que preocuparse en este momento de la gestión, dejando de generarse facturas desde el momento en el que se dejó de consumir energía a consecuencia de la catástrofe natural.

-Que las edificaciones, construcciones e instalaciones que no han sido destruidas, pero que están desalojadas, que son inaccesibles por haber quedado aisladas y/o que no tienen suministro y, por tanto, no van a tener consumo eléctrico durante un tiempo indeterminado, articular una baja temporal automática para que durante el tiempo en el que no se pueda acceder a ellas y se disponga de suministro eléctrico, no se pague ningún concepto de la factura, ni tan siquiera la parte fija de la potencia, sin que pueda generarse ningún coste al volver a dar de alta el suministro.

-Que estas peticiones se apliquen de forma generalizada obligatoriamente, sin depender de la comercializadora contratada.

La Palma Renovable es un proyecto nacido del movimiento ciudadano Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y financiado por el Cabildo de La Palma para alcanzar el objetivo de llegar a una isla 100% renovable, siguiendo siempre un modelo democrático, descentralizado y desde la ciudadanía. "Es este carácter ciudadano el que ha impulsado a la entidad a realizar esta petición, además del ya expresado apoyo a todas las personas afectadas por la situación actual y su puesta a disposición para trabajar en todo lo que podamos ayudar, especialmente en el ámbito de la transición energética de la isla", señala en un comunicado.