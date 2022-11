Salud Mental La Palma se ofrece para mediar con las familias que tienen mayores en el Hospital con alta administrativa

La Asociación Salud Mental La Palma informa en un comunicado que “el Hospital Universitario de La Palma tiene la condición de ser el principal centro hospitalario de una isla con un total de 83.458 habitantes empadronados a fecha de 1 de enero de 2020, teniendo más de 65 años el 20,84%, según el documento Observatorio de Sostenibilidad 2020 elaborado por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”. “Estas cifras muestran el alto porcentaje de población envejecida que por lo general es la que más necesita de cuidados y atenciones médicas que no se están pudiendo ofrecer con la inmediatez necesaria, no solo para ellos/as sino también para toda la población en general, debido a que actualmente se encuentran 22 personas mayores de 65 años con alta administrativa ocupando una cama ante la negativa de las familias de recogerlos”, afirma.

“Sus familiares parecen no pronunciarse acerca de si pueden o no pueden hacerse cargo de sus mayores, únicamente se amparan en que ellos/as padecen una condición que les hace gozar de la Ley de la Dependencia y que son las instituciones públicas las que les deben dar soporte para sus cuidados, no teniendo en cuenta la salud mental de esta persona que ha de vivir su día a día en un entorno donde no se fomenta su autonomía personal, dentro de sus necesidades, ni se le puede prestar la atención que requieren ya que las instalaciones y personal no están indicados para ello”, subraya. “Todo esto, sumado a los limitados recursos, está condicionando que la lista de espera para intervenciones quirúrgicas se vea engrosada pues no se dispone de camas para hacer los pertinentes ingresos, además de otras atenciones médicas que se están viendo reducidas”, sostiene.

“Ante esta realidad claramente preocupante, la Asociación Salud Mental La Palma ha ofrecido sus servicios para hacer de intermediarios con las familias y tratar que entiendan la complejidad de lo que está ocurriendo, pero se ha de tener en cuenta que mientras se subsana esta situación sanitaria, no se puede ni se debe olvidar que quedará una situación de vulnerabilidad para estas familias al no contar con los recursos para los cuidados que sus mayores requieren, especialmente a lo referente al estado emocional que padecen ante el `abandono´ sufrido de aquellas personas que se supone han de querer y velar por su salud. También prestaremos este acompañamiento posterior con visitas domiciliarias que nos permita trabajar con las familias y la persona en su autonomía personal, algo totalmente necesario para cuidar de nuestra salud mental, pues está demostrado que sentirse útil e independiente mejora nuestra autoestima y, así, nuestra salud mental”, concluye.