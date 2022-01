Saperocko traslada el talento de sus artistas a las redes sociales

El Servicio de Juventud del Cabildo de La Palma, que dirige Nieves Hernández, ha decidido suspender el concierto del certamen Saperocko 2021 debido a la pandemia de la COVID-19 y a la erupción del volcán. “En lugar de realizar un espectáculo presencial hemos decidido trasladar el talento de los artistas que participan en esta edición a las redes sociales a través de la grabación de distintos videoclips que les permitan ampliar la difusión de su música en un formato audiovisual profesional”, explica la consejera en nota de prensa.

En este sentido, se han realizado un total de seis videoclips correspondientes a cinco grupos y un solista que se están dando a conocer a través de los perfiles oficiales del Servicio de Juventud en Facebook e Instagram, así como en su canal de Youtube desde el martes 11 de enero y que continuará hasta el próximo 27 de enero.

El primer clip que se ha publicado ha sido el del solista Xente, natural de Santa Cruz de La Palma y músico alternativo en formato acústico, con su tema ¡Ay! Qué me pasa. El jueves, 13 de enero, se difundirá el vídeo del grupo Tataifo, conformado por Moisés López González, Jorge Barreto Pérez e Iván Martín Sánchez y creado en 2017, de género urbano. Su videoclip será el de su canción Cho Juan.

El próximo 18 de enero se publicará el tema Lobo Hombre en París de la banda Asiento de Suegra, grupo formado en 2021 y que componen Miguel y Pablo Villalba y David Rodríguez. El día 20 será el turno del grupo Abora, que se creó en 2019 y que lo conforman Víctor Hormiga, Alberto González, Aladino Pretrech y Héctor Pérez con su videoclip Sombra en la pared.

El 25 de enero se difundirá el vídeo de Latlantic, una banda de 2017 formada por Luis Martín, Noel Domínguez, David León y Fran Arrocha, con su tema Go on. El tema Actitud, de No valemos Pa Na, grupo compuesto por Daniel Pérez, Ayoze Concepción, Aarón Rodríguez y Héctor Pérez, se dará a conocer en redes sociales el 27 de enero.

Los vídeos y la información de los artistas se encuentran disponibles en la web https://juventudlapalma.com/inicio/noticias-y-actualidad/