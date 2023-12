Sergio Rodríguez: “La transparencia de datos e información permitirán seguir avanzando en el regreso de vecinos a Puerto Naos y La Bombilla”

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defiende la necesidad de seguir avanzando en los procesos de vuelta de los vecinos a los barrios de Puerto Naos y La Bombilla, avalados en “la transparencia de datos y contar con toda la información” que aportan los estudios científicos.

En una nota de prensa del Caabildo se indiac que “en una reunión convocada por la Plataforma Jaraco, de vecinos del barrio de Puerto Naos, y que contó con la asistencia de representantes de los distintos grupos científicos intervinientes en la gestión del Peinpal (Plan de Emergencias Insular de La Palma), el presidente defendió la celebración de este tipo de encuentros, en los que se plasma la información existente y se es transparente para que los vecinos entiendan perfectamente cual es la situación”.

Además, añade, Sergio Rodríguez quiso poner en valor y reconocer “con todo el corazón” el trabajo del Comité Asesor Científico, “que lleva trabajando mucho tiempo, siempre a disposición de la emergencia y dispuestos a proponer y avanzar en el trabajo para beneficiar a los vecinos”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “de manera injusta muchas veces se les acusan de cosas que no son ciertas, y por eso doy la cara por ellos porque me he encontrado en ellos predisposición absoluta para trabajar y encontrar la normalidad de manera progresiva y con seguridad en Puerto Naos y La Bombilla”, recalcó Sergio Rodríguez.

El presidente del Cabildo insistió en que “no podemos tomar decisiones dejándonos llevar por las ganas de estar allí. Tenemos que ser responsables”, siendo necesario “ser transparentes y dar acceso a la información a los vecinos”, dijo.

En ese camino, se agrega en la nota, los científicos trabajan para dar información al Comité Director y poder tomar decisiones, avalando la apertura de distintas zonas que permitan el regreso paulatino de vecinos a Puerto Naos y La Bombilla.

Por eso, Sergio Rodríguez dejó atrás “la posición garantista y de no hacer nada” por “buscar caminos con la seguridad como premisa” y tomar decisiones como las que el Cabildo ha impulsado en las últimas semanas.

Todas las decisiones “se toman con las suficientes garantías para la salud de las personas y vamos a seguir avanzando conforme a los datos que tengamos y con la seguridad como premisa”.

De esa manera, se añade en la nota, “se permitirá en las próximas semanas el seguir instalando sensores de gases en Puerto Naos y La Bombilla, siguiendo criterios geográficos de norte a sur, posibilitando seguir incrementando las muestras que den criterios suficientes para seguir tomando decisiones de vuelta de vecinos a sus hogares”.

Sergio Rodríguez insistió en que se está haciendo “todo lo posible y lo imposible para caminar hacia la normalidad”, por lo que solicita a los vecinos confianza en quienes están trabajando para ello, “siendo necesario que se cumplan los protocolos y las recomendaciones para seguir avanzando en la vuelta a Puerto Naos y La Bombilla”, expuso.