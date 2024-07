Tertulias Tey: La sostenibilidad del plátano está “ligada” a las ayudas del Posei, que son limitadas

Este jueves, 18 de julio, se celebró la tertulia ‘Tey’ centrada en la relevancia del plátano. Domingo Martín, gerente de Cupalma y presidente de Asprocan, inauguró la sesión con una detallada intervención de unos 20 minutos, proporcionando una panorámica tanto histórica como actual sobre el cultivo del plátano.

Tras su exposición, se abrió la tertulia, en la cual los participantes de diversos sectores y perspectivas, inicialmente distantes, fueron aportando sus puntos de vista. Se discutió extensamente sobre el futuro del plátano, coincidiendo en que “su sostenibilidad está intrínsecamente ligada a las ayudas agrícolas del Posei, que forman parte de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea”. Sin embargo, se resaltó que “estas ayudas no son ilimitadas y probablemente no seguirán aumentando, lo que obliga a buscar métodos para no incrementar la producción sin control”.

Un aspecto destacado abordado fue “el papel del Gobierno y la Administración en la regulación de las inversiones, especialmente para evitar que los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (RIC) se utilicen en la creación de nuevas fincas de plátano”.

También se destacó “la importancia de la inmigración en la sostenibilidad del sector agrícola”, subrayando “la valiosa contribución de los trabajadores venezolanos y cubanos que han mantenido activa la agricultura en La Palma durante más de dos décadas. Sin su esfuerzo, sería extremadamente difícil sostener la producción actual”.

El valor paisajístico del plátano y su conexión con el turismo se pusieron de relieve, y su compatibilidad o no con el uso de invernaderos.

Además, se discutió sobre la mejora de los sistemas de producción, entendiéndose “una oportunidad perdida, en cuanto al modelo adoptado en la recuperación de las 200 hectáreas de plataneras sepultadas por las lavas del Tajogaite, al haber olvidado la concentración parcelaria que hubiera podido ser un referente a nivel mundial, incluso en la mejora de la gestión del agua, y mayor rentabilidad de las fincas”.

Se analizó el funcionamiento de las asociaciones de productores, constatando “la necesidad de suprimir la unanimidad que se requiere en la toma de muchas decisiones que bloquea su operatividad”.

La tertulia también exploró “la influencia del plátano en la cultura y manera de ser del palmero, así como su impacto en el transporte, ya que la exportación de plátanos facilita el abaratamiento del envío de mercancías desde la península gracias a los barcos que parten cargados de plátanos”.

En conclusión, la tertulia ‘Tey’ fue “un espacio fructífero para el intercambio de ideas, donde los participantes disfrutaron de una conversación enriquecedora y distendida”.