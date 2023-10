Los trabajadores de la recogida de basura de La Palma inician una huelga intermitente este lunes

Los trabajadores del Consorcio de Servicios de La Palma, encargados de la recogida de basura en los 14 municipios, iniciarán este lunes una “huelga intermitente” al “no haber podido resolver la situación de forma negociada”, según el Comité de Empresa.

“En esta ocasión, el detonante por el que se consuma el preaviso de huelga obedece a tres motivos: el primero, reaccionar ante el bochorno por las imágenes y videos que acreditan que más de la mitad de la flota de camiones del Consorcio de Servicios vierten de forma incontrolada sustancias líquidas tóxicas (lixiviados) a la vía pública; el segundo, lamentar nuevamente la nula voluntad del gerente de llegar a una solución satisfactoria en las reivindicaciones de su personal, entre ellas la terminación de la aprobación del nuevo convenio colectivo de personal laboral del Consorcio de Servicios; y el tercero y último, las irregularidades detectadas en materia de prevención de riesgos laborales”, detalla el Comité de Empresa.

“El proceso de huelga que habíamos preavisado empezará con los primeros paros los días 30 y 31 de octubre porque no hemos podido resolver la situación de forma negociada en la reunión que tuvimos el día 24 de octubre, a pesar de que el proceso de negociación queda abierto y nos hemos emplazado para seguir negociando el 2 de noviembre”, dice. “Y es así porque no se cumple el primero de los objetivos de la huelga que era que el lixiviado indiscriminado de los camiones se dejara de producir”, subraya.

“A pesar del esfuerzo por la parte técnica, que ha acreditado con facturas que los camiones han entrado a ser reparados, lo cierto es que a día de hoy algunos camiones siguen vertiendo de forma discriminada lixiviados a la vía pública y esa era una de las condiciones sine qua non desde el comité de huelga para que la huelga no se llevara a cabo”, explica.

“Los servicios mínimos para el lunes auguramos que serán manifiestamente abusivos y desproporcionados, obligando con ello al sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) a interponer una demanda por derechos fundamentales el mismo lunes, pidiendo la nulidad de la fijación de los servicios mínimos por abusivos, con la correspondiente solicitud de indemnización por los daños y perjuicios que se les van a ocasionar tanto a los trabajadores como al sindicato”, adelanta.

“El sindicato es consciente de las molestias que vamos a ocasionar a la población palmera tanto el lunes como el martes, porque es totalmente ajena al conflicto laboral que mantiene el Consorcio con su plantilla. Vayan por delante nuestras disculpas por las molestias que le podemos causar, pero les pedimos que sepan entender nuestra legítimas reivindicaciones, y máxime cuando estamos desde hace dos años con la esperanza de que pudiéramos haber llegado a un acuerdo, pero a día de hoy no se dan las condiciones y tenemos que ser conscientes cómo es la situación, son muchas las carencias, no es solo un problema de empatía por parte de la parte técnica del Consorcio, que la hay, y es evidente, y la hemos expuesto ya de forma reiterada en días pasados, sino graves carencias con los camiones como ya hemos adelantado con el vertido indiscriminado de sustancias químicas a la vía pública, que es un tema bastante escandaloso”, subraya.

“Unido a esto tenemos el tema de los documentos de prevención de riesgos laborales, que está teniendo una inspección por parte de la Inspección de Trabajo, y esperemos que haga su trabajo y emita el dictamen que tiene que realizar y a ver si pueden ponerle unas taquillas a los trabajadores, que no se tengan que cambiar su uniforme y su ropa de trabajo en la calle como llevan haciendo desde hace años; algo vergonzoso es también que las mujeres se tengan que cambiar en la calle porque no hay taquillas, no hay baños ni se cumplen las condiciones mínimas en materia de prevención de riesgos laborales”, afirma.

“Evidentemente seguiremos con la mano tendida, pero reiteramos que el proceso de huelga no ha hecho más que empezar, los dos primeros paros se producirán y en función de la negociación que emprendamos a partir del día 2 decidiremos si continuamos el preaviso con nuevos paros o paralizamos de momento hasta que se adopte el acuerdo satisfactorio”, concluye.