Los viticultores dicen que no pueden tramitar sus ayudas “al caerse” la sede electrónica del Gobierno de Canarias

Los órganos de gestión de las once Denominaciones de Origen de Vinos de Canarias aseguran que la sede electrónica del Gobierno regional “se ha caído”, lo que impide que puedan tramitarse las ayudas a los agricultores. “Está colapsada con interrupciones continuas del servicio que están impidiendo que los viticultores puedan realizar el trámite lo que genera desde nuestro modesto punto de vista una total indefensión ya que no hay otra forma de realizarlo. Los días pasan y el plazo se agota”, señalan.

“Ante la escasa preocupación y responsabilidad por parte de la administración, que en ningún momento se ha dirigido al sector para dar explicaciones y solución, los Consejos Reguladores planteamos las siguientes propuestas: la posibilidad de paralizar el plazo de tramitación hasta que no se resuelvan los problemas con la sede electrónica; que el plazo que contempla el Boletín Oficial de Canarias para el trámite de la ayuda con una penalización diaria del 1%, no se tenga en cuenta y pueda utilizarse para la tramitación de la ayuda sin penalización, siempre y cuando la sede electrónica funcionara con normalidad; o que se autorice a los viticultores a realizar la tramitación de la ayuda de forma presencial, en lugar de hacerlo de forma telemática, ya que las herramientas que se han puesto a disposición para el trámite no funcionan”, exponen.

“Tenemos muchas pruebas de que no funciona la sede electrónica por razones ajenas a las entidades que colaboramos en el trámite y por supuesto, al viticultor que no tiene culpa de nada. ¿Qué solución le damos a los viticultores?”, se preguntan