La Guardia Civil de La Palma investiga una estafa de más de 4.000 euros con un falso anuncio de venta de maquinaria en una red social

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo @ de La Palma han instruido diligencias en las que investigan a un joven de 27 años, residente en la Comunidad de Madrid, como presunto autor de un delito de estafa, en su modalidad telemática, informa el Instituto Armado.

“Los hechos delictivos sucedieron cuando el denunciante/víctima, tras visualizar en una conocida red social el anuncio de venta de maquinaria pesada en la isla de Tenerife, más concretamente de una pala mecánica con retro por valor de 4.400 euros, contactó con el supuesto vendedor, quien, tras acordar su venta, remitió a la víctima la documentación necesaria para que éste pudiera proceder al pago de la citada cuantía”, explica.

“Tras ello, la víctima accedió, realizando el pago de los 4.400 euros, correspondientes al precio de venta de la maquinaria, en el número de cuenta indicado en la documentación con el convencimiento de que el vendedor la enviaría posteriormente, sin embargo, nunca recibió nada”, añade.

“Tras la denuncia presentada por la víctima en la isla de La Palma, los agentes del Equipo @ iniciaron una investigación, gracias a la cual consiguieron reunir los indicios y pruebas necesarios para investigar al ahora acusado por un delito de estafa telemática”. “Se da la circunstancia de que el acusado es residente en la Comunidad de Madrid, motivo por el cual, se solicitó la colaboración del Equipo Territorial de Policía Judicial en Madrid, que de forma coordinada con el Equipo @ en La Palma, una vez lo localizó, procedió a su inmediata investigación”, señala.

Consejos de Seguridad

- Hay que asegurarse de que la dirección de la web del comercio electrónico es segura. Lo primero que debemos de hacer es seleccionar la URL y comprobar la validez de la dirección web. Hay que buscar en la barra de direcciones el símbolo de un candado (verde o blanco) y comprobar que la URL comienza por https:// o “shttp://”.

- Compre en sitios de confianza. Use marcas y tiendas con las que esté familiarizado. Es importante revisar las opiniones y calificaciones, especialmente en tiendas desconocidas y de vendedores particulares.

- Piense antes de realizar una compra, y tenga cuidado con los “chollos” en sus copras por Internet. Huya de los comercios electrónicos desconocidos o que ofrecen “gangas” difíciles de creer.

A la hora de formalizar el pago

- Considere la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito o prepago para compras online puntuales.

- No envíe dinero a desconocidos. Si no daría dinero a cualquiera en la calle, no lo haga tampoco en Internet. Si es posible, elija recibir el producto primero.

- Conserve todos los documentos relativos a sus compras por Internet. Podrían ser necesarios para determinar los términos y condiciones de la venta o para demostrar que usted pagó los productos.