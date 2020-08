El incendio de Garafía “sigue vivo y activo, sin llamas pero con muchos puntos calientes”

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este domingo que el incendio de Garafía, desatado en la tarde del pasado viernes en la zona de Catela, sigue “vivo y activo”. Ha subrayado que “no hay llamas, pero sí muchos puntos calientes y, por eso, se han intensificado las descargas de agua para refrescar” la zona perimetrada. “Si todo camina como está previsto, no vamos a tener un gran incendio forestal”, ha comentado. En este sentido ha apostillado que “las cosas van bien, pero no se puede dar por finalizado”. Durante la jornada, hasta las 18.00 horas, se realizarán tareas de enfriamiento.

Torres indicó que “ha sido una noche dura y los trabajos se han intensificado en los puntos más conflictivos: en el flanco derecho, en Llano Negro, y en el flanco izquierdo, en el Lomo de las Palomas, especialmente en la zona de Las Buracas, que se encuentra en fase de contención. Se ha evitado que el fuego sobrepasara el límite de la LP-1 y entrara en la Caldera”, explicó el titular del Ejecutivo autonómico.

Durante la noche, ante la evolución del incendio y de forma preventiva, se procedió al confinamiento de los vecinos de Santo Domingo, situación que se mantiene hasta nueva orden. No se han producido nuevas evacuaciones, pero aún no se permite el regreso de los vecinos que fueron desalojados de 11 núcleos poblacionales de Garafía.

El perímetro del incendio no ha variado de forma significativa y se mantiene en los 16 kilómetros. La superficie afectada ronda las 1.200 hectáreas, con unas 400 hectáreas quemadas dentro de ese perímetro.

El director técnico de Extinción del Gobierno de Canarias, Jorge Parra, por su parte, ha indicado que la pasada noche “fue dura y conflictiva” ya que "el viento comenzó a pegar fuerte con rachas de 50 kilómetros por hora”.

Ha advertido que “los puntos calientes” del incendio “pueden dar algún susto”. "Vamos a vigilar estos puntos calientes con cámaras térmicas desde el aire con aviones especializados" . También ha destacado que “la estrategia” trazada para combatir las llamas “se han ido cumpliendo” y se ha consolidado “el perímetros que tenemos cogido con pinzas”.

Al efecto, ha apuntado que “la próxima semana habrá otra ola de calor” y, por tanto, “hay que dar cuanto antes el incendio por estabilizado”.

Dijo que el retorno a sus domicilios de las personas que han sido evacuadas de sus viviendas no será posible hasta que no esté controlado el incendio” que “es complicado al ser topográfico” y, con tres frentes, no tiene “cabeza ni cola”, añadió Ángel Víctor Torres.

Jorge Parra dijo que se han quemado algunas viviendas en la zona de Buracas y ha recordado que “estamos en alerta máxima por incendios forestales en toda Canarias".

En la lucha contra el fuego trabajan once aeronaves y más de 400 personas en tierra, y este domingo se prevé la incorporación de otras 40 procedentes de las brigadas forestales de Soria y Toledo.

Las aeronaves, durante la mañana, han llegado a descargar hasta 100.000 litros de agua en una centena de operaciones.

En concreto, informa Europa Press, están operando un helicóptero, un avión de carga en tierra y un BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; un Air Tractor y un helicóptero del Cabildo de Gran Canaria; un helicóptero de la Guardia Civil para tareas de coordinación; y dos helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias; así como tres hidroaviones anfibios de gran capacidad del Ministerio.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido para informar sobre la evolución del incendio junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el delegado del Gobierno de España en Canarias., Anselmo Pestana y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, para informar sobre las tareas de extinción y la evolución del incendio forestal declarado ayer en Garafía, en el norte de la isla de La Palma. Ha asistido también el director técnico de Extinción del Gobierno de Canarias, Jorge Parra.