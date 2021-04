Alberto Rodríguez (Podemos) exige a Interior y Migraciones que solucionen las deficiencias de los campamentos de migrantes de Canarias

El diputado de Unidas Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez ha exigido este jueves al Gobierno que responda qué actuaciones y medidas piensa ejecutar con relación a la situación de los campamentos de migrantes en Canarias y las carencias encontradas por parte del Defensor del Pueblo en la gestión de estos.

La directora general de Acción Humanitaria afirma que las críticas al campamento tinerfeño de Las Raíces están "manipuladas"

Saber más

El diputado Alberto Rodríguez ha exigido una vez más, como viene ocurriendo durante los últimos meses, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Migraciones que “expongan públicamente su valoración del diagnóstico plasmado en el informe del Defensor del Pueblo” y “actúen para corregir una política migratoria que cuesta diferenciar de las del PP y Coalición Canaria”.

Además, ha querido saber “cuáles de las medidas propuestas a corto plazo está ejecutando ya el Gobierno para paliar las deficiencias encontradas”. Asimismo, ha pedido al Gobierno que explique “cuáles de las medidas propuestas a medio-largo plazo tiene pensado implementar, y si considera que algunas de ellas son innecesarias o ineficaces y, en caso de afirmativo, por qué motivo lo cree así”.

Visita a los campamentos

Técnicos del Defensor del Pueblo que inspeccionaron durante la semana del 11 al 17 de abril los diferentes centros de internamiento situados en las Islas detectaron la necesidad urgente de ejecutar acciones que eviten la necesidad de tomar decisión improvisadas que acarreen más consecuencias negativas para los inmigrantes que allí se encuentran, recuerda el diputado.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, sugirió en su informe medidas de distinto alcance, a corto, medio y largo plazo, para paliar las carencias más significativas encontradas: la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables, añade Rodríguez. Entre las medidas a corto plazo, el Defensor del Pueblo considera necesaria la creación de centros de acogida con instalaciones de carácter permanente y pide que se doten de más medios personales y materiales. Asimismo, insta a que se pongan en marcha sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares, resalta el diputado de Podemos. Alberto Rodríguez recuerda que a medio y largo plazo, el Defensor del Pueblo considera que es imperativo que se establezca un sistema de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Además, cree fundamental llegar a un acuerdo de coordinación con los países de origen de los principales flujos migratorios y se establezca una política migratoria europea común.

Críticas "manipuladas"

Sin embargo, pese a estas contundentes conclusiones del Defensor del Pueblo, la directora general de Inclusión y Acción Humanitaria del Ministerio de Migraciones, Maite Pacheco, ha defendido que las críticas sobre la comida y las condiciones sanitarias del recurso de acogida para migrantes situado en Las Raíces, Tenerife, "están manipuladas y no se corresponden con la realidad del centro". "No hay nadie pasando hambre", ha aseverado en una entrevista concedida a la Cadena COPE. Preguntada por el informe emitido por el Ayuntamiento de La Laguna sobre las "preocupantes" condiciones higiénicas del campamento, Pacheco ha apuntado que el documento "está hecho por un partido político concreto, que ha tomado una actitud concreta y que ha decidido que ahí no se dan las condiciones".