La directora general de Acción Humanitaria afirma que las críticas al campamento tinerfeño de Las Raíces están "manipuladas"

La directora general de Inclusión y Acción Humanitaria del Ministerio de Migraciones, Maite Pacheco, ha defendido que las críticas sobre la comida y las condiciones sanitarias del recurso de acogida para migrantes situado en Las Raíces, Tenerife, "están manipuladas y no se corresponden con la realidad del centro". "No hay nadie pasando hambre", ha aseverado en una entrevista concedida a la Cadena COPE. Preguntada por el informe emitido por el Ayuntamiento de La Laguna sobre las "preocupantes" condiciones higiénicas del campamento, Pacheco ha apuntado que el documento "está hecho por un partido político concreto, que ha tomado una actitud concreta y que ha decidido que ahí no se dan las condiciones". A pesar de ello, la directora señala que han tomado medidas y propone a la corporación municipal que entre en el dispositivo para "contrastar con la realidad" estas afirmaciones. "Muchas veces se muestra el asentamiento instalado en el exterior, pero no tiene nada que ver con nuestro recurso".

Asimismo, la directora general de Acción Humanitaria también ha explicado que las reyertas y las intervenciones policiales en el establecimiento son consecuencia de la convivencia de personas de diferentes etnias, orígenes y culturas que proceden de "una situación vital absolutamente estresante". Por ello, la ONG encargada de gestionar el recurso, Accem, cuenta con personal especializado en el proyecto migratorio y en la situación social, jurídica y psicológica de los migrantes. Pacheco ha aseverado además que los conflictos son "puntuales", pero se magnifican por la repercusión mediática de los mismos. "En las dos últimas semanas no ha habido ningún problema".

La última pelea en Las Raíces tuvo lugar la noche del 6 de abril y se prolongó hasta la mañana siguiente. Agentes de la Policía Nacional intervinieron con pelotas de goma y detuvieron a ocho personas. Al menos una decena requirió atención sanitaria tras la revuelta.

Visitas del exterior

Respecto a la entrada de medios de comunicación en el recurso, Maite Pacheco ha recordado que los dispositivos instalados en Canarias son ahora "la casa" de las personas llegadas en pateras y cayucos a Canarias en el último año. Si bien, reconoce que han entrado todos los senadores, diputados y organizaciones internacionales que han querido. "A veces parece que las personas están en un zoo. Hay un pasillo constante de gente y tenemos que proteger a las personas, encontrando un equilibrio entre la transparencia y la protección de sus vidas'', valoró la directora general en la entrevista radiofónica.

Respecto a la denegación de la entrada de Amnistía Internacional, Pacheco justificó que fue por razones sanitarias ante la detección de un positivo de COVID-19 que forzó al cribado de 600 personas y al aislamiento de otras ocho compañeras de carpa.