Canarias exige una ley para que menores inmigrantes se repartan por España

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha exigido este miércoles una ley para que los menores inmigrantes no acompañados se repartan por España.

Julio Pérez, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar de la respuesta gubernamental al fenómeno migratorio, ha detallado que en Canarias permanecen 2.561 menores que han llegado a las islas en patera y solo se han derivado 101 a la Península.

Según ha precisado, han ido 18 menores inmigrantes no acompañados a Castilla y León, 25 a Extremadura, 15 a Navarra y 43 a Cataluña. "Esta es la solidaridad" cuando Canarias ha pedido ayuda, ha lamentado el consejero, quien ha dicho que estas cifras "no valen", pues no puede ser que cada comunidad admita lo que quiera sino que es precisa una ley que obligue al reparto.

Según datos ofrecidos por la Consejería de Derechos Sociales, otras regiones españolas también han pactado con el Archipiélago la acogida de menores extranjeros. Se prevé que Cataluña sea quien más acogida ofrezca, con 43 plazas; seguida de Cantabria y Galicia, con 20 plazas cada una; Valencia, con 18; y Asturias con 16. En total, el Ejecutivo regional tiene concretada la derivación de 182 menores, aunque falta aclarar cifras con Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Para las personas que están a punto de cumplir la mayoría de edad, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Juventud, cuenta con programas y espacios destinados a personas extuteladas por el Estado. Desde ella se financian siete centros repartidos por el Archipiélago: dos en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y uno en Fuerteventura. La capacidad máxima de todos es de 64 personas. A estos espacios se suman también los que son competencia de los cabildos insulares. En el caso de La Gomera, El Hierro y La Graciosa no hay centros alojativos para estas personas.