El Colegio de Abogados de Las Palmas exige medidas para garantizar la asistencia jurídica a los migrantes: "La situación es caótica y dantesca"

El Colegio de Abogados de Las Palmas ha remitido este sábado un comunicado en el que reclama que se tomen medidas para garantizar la asistencia jurídica a los migrantes llegados en patera o cayuco a la isla de Gran Canaria y que, en su mayoría, acaban hacinados en el muelle de Arguineguín.

Las pugnas entre ministerios perpetúan la 'cárcel' de migrantes de Canarias

Saber más

Allí, "se ha podido comprobar que no existe ningún lugar mínimamente habilitado para realizar las entrevistas con los migrantes con cierta privacidad, donde poder conocer su situación y circunstancias personales, así como el motivo de su llegada a nuestras costas, que en ciertos casos podrían justificar las solicitudes que amparan sus derechos conforme a la normativa vigente", explica el Colegio de Abogados.

Además, como la mayoría de los migrantes no son hispano parlantes, "es imprescindible que se provea de traductores de sus lenguas nativas o, de no ser posible, al menos, de las lenguas francesa e inglesa. Sin embargo, el número de traductores en el muelle es absolutamente insuficiente. En ocasiones, solo dos para entrevistarse con cientos de personas migrantes", critica.

"La Abogacía se ve impelida a prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita a dichas personas en condiciones tan difíciles y lamentables, que sólo por el pundonor de los letrados se puede ejercer el derecho de defensa de personas en situación tan desvalida", lamenta, y añade que, "aun comprendiendo que el volumen de personas llegadas no deja de aumentar, nos vemos obligados a exigir la intervención inmediata de las Autoridades, con objeto de que no se infrinjan derechos humanos y fundamentales de estas personas y, en particular, que el derecho de defensa de dichos migrantes pueda ser ejercido de forma mínimamente digna".

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas explica que, hasta ahora, los letrados se han estado entrevistando con los migrantes después de "esperas de más de cinco horas, de pie, en cualquier parte, sin intimidad y entre el tránsito de todas las personas que por allí circulan (otros migrantes, policías, sanitarios, etc.)", en una situación que califica como "absolutamente caótica y dantesca".

Por todo esto, el Colegio exige la colaboración de las autoridades y que estas se impliquen en poner los medios necesarios para "acabar con esta infamia, procurando así el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas". Y enumera sus demandas:

1- La coordinación temporal del número de migrantes necesitados del Servicio de Justicia Gratuita, no exponiendo innecesariamente a los letrados durante muchas horas al contacto con personas de las que no se garantiza que no estén contagiadas del Covid- 19.

2- Habilitar un lugar al resguardo del resto de personas, con medios materiales imprescindibles como mesa y sillas, que permita realizar el servicio de asistencia jurídica gratuita de forma personalizada y con privacidad.

3- Designar un número de traductores de lengua materna o, en su defecto, al menos de francés e inglés, que sea suficiente y proporcional al número de personas necesitadas del servicio de justicia gratuita.