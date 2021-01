La Fiscalía de Las Palmas autoriza que las pruebas de edad de menores migrantes se hagan en clínicas privadas

La Fiscalía de Las Palmas ha autorizado este viernes que las pruebas de determinación de edad a menores migrantes se practiquen también en clínicas privadas. Esta decisión se ha tomado después de la solicitud el 15 de enero de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que tutela en la actualidad a 2.524 posibles menores migrantes. De ellos, 1.727 siguen pendientes de realizarse la prueba ósea que verifique si tienen menos de 18 año, y otros 65 están pendientes de los resultados.

El objetivo de realizar estas radiografías en recursos externos es dar salida a supuestos menores sobre los que existen dudas acerca de su edad. Así como optimizar los recursos para atender a aquellos que realmente necesiten el apoyo de la Dirección General de Protección a la Infancia.

Hasta el momento, en las islas capitalinas solo estaba permitido que las pruebas se hicieran en los hospitales de referencia. En Gran Canaria, se realizan en el Hospital Insular. En Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En esta isla, el procedimiento es más ágil, ya que se realizan unas 30 pruebas a la semana. No ha sido posible conseguir datos de cuántas se practican en Gran Canaria, pero la Consejería de Derechos Sociales asegura que durante el estado de alarma no se hizo ninguna y que ahora "hay días que se hacen y otros que no". La fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, Teseida García, asegura que tiene expedientes pendientes de marzo y abril.

Fuentes de esta área han señalado a Canarias Ahora que unas 500 personas que permanecen hasta el momento en recursos del Ejecutivo autonómico podrían ser mayores de edad. Según el protocolo marco sobre actuaciones relacionadas con menores extranjeros no acompañados, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localicen a una persona cuya minoría de edad esté en duda, debe ser considerado menor hasta que la prueba diga lo contrario. Esto ha provocado que incluso un hombre de 36 años haya estado semanas en instalaciones reservadas para menores.

También se han dado casos en los que migrantes con menos de 18 años estén en recursos reservados para adultos. En los próximos días, al menos 100 personas con este perfil serán derivados a centros para menores. En las últimas semanas, un sanitario del Servicio Canario de Salud denunció que un chico de 17 años permaneció ocho días en el campamento policial de Barranco Seco sin ducharse por la falta de agua corriente, con racionamiento de comida y agua y una manta fina para sobrellevar la borrasca que azotó a Canarias recientemente.