El Gobierno entregará 10 millones de euros a Canarias para la atención de 2.000 menores migrantes

El Gobierno de España se ha comprometido con el de Canarias a llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para aprobar una subvención directa para las islas de 10 millones de euros para la atención y acogida de los más de 2.000 menores migrantes no acompañados, unos fondos que llegarían antes del 31 de diciembre.

Así lo ha informado la Consejería regional de Derechos Sociales, que recuerda que en estos momentos la comunidad autónoma tutela unos 2.006 chicos, frente a los 540 que atendía el pasado mes de enero.

Al respecto, la consejera del área, Noemí Santana, ha resaltado tras reunirse telemáticamente con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que "Canarias no puede dar respuesta en solitario al problema migratorio". "Es por ello --continuó--, que hemos reclamado al Estado y a la Unión Europea una colaboración de mayor intensidad que contemplase también a los menores inmigrantes no acompañados. Nos alegramos de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya tenido la sensibilidad suficiente para entender que no podemos seguir solos", ha explicado en una nota de prensa.

Mientras, el secretario de Estado reconoció que el archipiélago ha hecho un esfuerzo "extraordinario" para ofrecer una acogida digna a estos jóvenes, "enfrentándose ya a graves dificultades para abordar esta situación en solitario, por lo que hemos acordado actuar de forma urgente".

De esta forma, Álvarez explicó que se van a "facilitar recursos por parte de la Administración General del Estado para ayudar a sufragar los costes que debe afrontar Canarias en esta crisis".

Por otro lado, la Consejería ha apuntado que el otro compromiso adquirido por parte del Gobierno estatal es dar traslado a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se active la solidaridad interterritorial para la acogida de menores inmigrantes no acompañados.