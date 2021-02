El GRS de la Guardia Civil vuelve a Mogán para reducir los incidentes protagonizados por migrantes

El Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) Nº8 de la Guardia Civil ha vuelto a Mogán, en Gran Canaria, esta semana ante el aumento de las intervenciones de la Benemérita en altercados protagonizados por migrantes que se encuentran alojados de forma temporal en algunos complejos turísticos del sur de la isla. Según el Ayuntamiento, se trasladarán a la zona 21 efectivos después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitara a la Delegación del Gobierno el regreso del GRS, que ya estuvo en la isla hace dos semanas. La alcaldesa, Onalia Bueno, considera que de esta forma se evitarán las incidencias y se "garantizará la integridad física de los agentes y de los vecinos".

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ofreció una rueda de prensa el pasado 4 de febrero. En ella, desmontó con datos el discurso que vincula a los migrantes a la inseguridad ciudadana. Según los datos de la Delegación y de la Policía Nacional, las infracciones penales en las Islas cayeron en un 6% durante el último cuatrimestre de 2020. Pestana subrayó que en los dos meses de mayor presión migratoria del año pasado, octubre y noviembre, la criminalidad cayó en un 1% y un 3% respectivamente. En diciembre, la caída fue de un 18,8%. En la provincia de Las Palmas, la reducción de las infracciones penales ha sido de un 7,9% y en Santa Cruz de Tenerife de un 16,8%.

Pestana pidió precaución ante los bulos que se divulgan a través de las redes sociales e incluso de algunos medios de comunicación. También exigió cautela ante las denuncias falsas contra extranjeros. "Hemos visto vídeos compartidos que corresponden a Italia. Vídeos fuera de tiempo, que corresponden a hace dos años y que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo en Canarias". Algunas de estas imágenes han sido divulgadas por partidos como Vox: "La oposición no está para compartir falsedades", subrayó Pestana durante una rueda de prensa en la que también han estado presentes el general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas, y el jefe superior de la Policía de Canarias, Rafael Martínez.

''No cabe neutralidad contra la xenofobia", apuntó con contundencia Pestana. ''En situaciones como esta, de crisis moral, cuando algunos se empeñan en degradar nuestros valores, no vale la neutralidad en quienes practican la incitación al odio, hacia el distinto, hacia el que viene de fuera, al pobre. No son los valores de nuestra tierra ni los constitucionales".

La AUGC pidió refuerzos después de un altercado en un centro para menores migrantes en Puerto Rico, que acabó con daños en el establecimiento y cuatro detenidos. La Consejería de Derechos Sociales explicó que el conflicto estuvo protagonizado por un grupo de personas que podrían ser adultos y que siguen a la espera de las pruebas de determinación de edad.

La Guardia Civil también intervino hace unas semanas en un complejo turístico habilitado como espacio de acogida para menores porque varios jóvenes hacían uso de la piscina. Fuentes de a Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia explicaron pocas horas después que los migrantes denunciados llevaban conviviendo durante meses y tenían permiso para utilizar las zonas comunes del establecimiento. Fuentes del área que dirige Noemí Santana apuntaron que los jóvenes no tenían por qué usar mascarilla porque ''son como una familia''. ''Da igual que sean diez o cien. Viven juntos'', explicaron. La organización del recurso les dio permiso para bañarse en la piscina porque "hacía mucho calor" y, además, les habían recomendado no salir del complejo ante las amenazas y la organización de persecuciones a migrantes por parte de algunos grupos de vecinos de Gran Canaria.