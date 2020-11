Migraciones asegura que "la frontera irregular" es la más segura porque se practican pruebas PCR a todas las personas que llegan

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha asegurado que la "frontera irregular" es "la más segura" porque ninguna persona "entra sin una PCR hecha".

"Fuimos muy escrupulosos, firmamos dos protocolos que demuestran que la frontera irregular es la frontera más segura en cuestiones sanitarias, no existe ni un migrante que entre en nuestras costas españolas al que no se le haga la prueba PCR, fue una exigencia, que no entraran en ningún centro de acogida sin una PCR hecha", ha afirmado Jalloul este viernes durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.

El procedimiento que siguen las personas que entran es "filiación policial, PCR y entrada a los centros de acogida", y, además, la secretaria ha asegurado que han tenido "muy pocos casos" de infectados por COVID-19 y que los que ha habido "han pasado su cuarentena".

De esta manera, Jalloul ha respondido a la preocupaciones que ha manifestado la diputada de Vox, Rocío de Meer, quien ha alertado de una "invasión migratoria" que "afecta a los barrios humildes".

"Los españoles tienen que saber que en estos Presupuestos Generales del Estado, hay subvenciones destinadas a migrantes y refugiados por 339 millones de euros. Con ese dinero sacamos a las 40.000 personas sin hogar en España, porque hay personas sin hogar en España, aunque nosotros le estemos procurando un hogar a todo el que viola nuestras fronteras", ha criticado De Meer.

Asimismo, ha enumerado otras partidas para migrantes que, a su juicio, podrían destinarse a los españoles, como los "80 millones para mejorar las infraestructuras de los centros de MENAS" que, según la diputada de Vox, podrían ir "a las 80 personas que mueren cada día en España sin recibir una prestación por dependencia".

"Nosotros consideramos que los españoles son nuestros refugiados. No es cuestión de racismo, creo en la dignidad humana pero ustedes son el Gobierno de España no el Gobierno de Mozambique", ha reprochado De Meer a Jalloul, afeándole su "buenismo" que, a su juicio, "queda maravilloso" pero "no es otra cosa que irresponsabilidad, cinismo e hipocresía disfrazados".

Hana Jalloul, por su parte, ha mostrado su rechazo a hablar de "invasión" y ha querido recordar que muchos migrantes también han ido a trabajar a hospitales para sustituir al personal sanitario que enfermaron durante los peores momentos de la pandemia.

La secretaria también ha asegurado que "proteger las fronteras no es incompatible con ayudar a los migrantes" y ha añadido que más que "buenismo" lo que están haciendo son "políticas de inclusión dignas".