Los migrantes rescatados en Lanzarote en las últimas horas pasarán la noche en carpas en el muelle de Arrecife

Los migrantes rescatados en Lanzarote en las últimas horas pasarán la noche en el muelle de Arrecife. Fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla han informado que instalarán en el puerto “carpas y baños” de manera provisional para poder atender ''de la mejor manera posible'' a los supervivientes de las dos últimas embarcaciones. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la capital ya tiene ocupadas sus 200 plazas, tras la llegada de 338 personas este lunes en ocho pateras.

Fuentes de Cruz Roja también han confirmado esta información. La ONG ha asistido este lunes en la isla a todos los supervivientes. Entre ellos están los ocupantes de una neumática que naufragó a 78 kilómetros al este de Lanzarote. En la zodiac viajaban 50 personas, de las que siete han desaparecido.

Entre los desaparecidos hay tres hombres, tres mujeres y un niño de cuatro años. La Guardamar Polimnia se desplazó hasta la zona durante la noche de este domingo. La lancha ya se había hundido y el pesquero marroquí Maranda estaba socorriendo a los náufragos del agua. Salvamento Marítimo pudo rescatar del océano a dos personas más y a sus labores de rescate se sumó el helicóptero de Salvamento Helimer 204.

Los ocupantes de las dos últimas embarcaciones auxiliadas en Lanzarote serán derivados este martes, según el Consorcio de Emergencia, a recursos de otras islas. Sin embargo, este episodio vuelve a poner de relieve la falta de recursos estables en el Archipiélago ante el fenómeno migratorio.

Diferentes organizaciones especializadas y expertos han exigido un sistema estable de atención y acogida a quienes atraviesan el Atlántico para llegar a Europa. Incluso la Fiscalía, en su memoria de 2022, advirtió que en Canarias no debe dejarse margen a la improvisación. ''Los años de llegadas constantes y tras dos importantes crisis migratorias (2006 y 2020), así como las previsiones que a futuro se establecen [...] aconsejan que el primer acogimiento de migrantes sea realizado en establecimientos pensados para sus necesidades y no en lugares preparados de acuerdo a las necesidades existentes en cada momento y por tanto sujetos a la improvisación'', señala el documento.

En este mismo informe, la fiscal delegada de la provincia de Las Palmas apuntó que la primera acogida de los migrantes en Lanzarote y Fuerteventura se hace en instalaciones provisionales. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife está situado en un ''solar carente de sombra'', conformado por tiendas de campaña y con instalaciones no fijas propias de un campamento.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.