El PP de Canarias considera “intolerable” que los menores migrantes tengan que permanecer en las comisarías

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha criticado las recientes declaraciones de la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno autonómico, Iratxe Serrano, anunciando que el Ejecutivo “no dispone” de recursos para seguir acogiendo “con dignidad” a los menores no acompañados que llegan en pateras, hasta el punto de que, probablemente, “el próximo que desembarque tendrá que permanecer en una comisaría” o en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), al igual que hacen los adultos.

El Estado ignora el SOS de Canarias para acoger a menores migrantes: “No hay más sitio, los que lleguen irán a comisarías”

Saber más

Al respecto, Manuel Domínguez señala que, atendiendo a estas afirmaciones, la alto cargo de la Consejería de Bienestar Social “hace dejación de sus propias funciones pretendiendo abandonar a los menores inmigrantes en instalaciones de la Policía Nacional”.

El líder de los populares en el Archipiélago exige al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, que “ponga orden” en el Gobierno, “tras el fracaso demostrado durante la crisis migratoria que afecta a Canarias desde hace algo más de dos años, y de manera especial en la gestión de los menores no acompañados, cuya competencia está en manos del Gobierno regional”.

Canarias, sin embargo, lleva más de dos años advirtiendo que no tiene recursos suficientes para hacerse cargo sola de la llegada de menores no acompañados por la ruta migratoria atlántica. Las Islas están acogiendo a 2.819 personas. La directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, ha lanzado una última llamada de auxilio al Estado: “Sabíamos que este momento iba a llegar. No hay más espacio, los menores que lleguen irán a comisarías”.

Serrano ha explicado a este periódico que ya las comunidades autónomas han asumido su cuota de responsabilidad. Un total de 208 menores han sido derivados a la Península.

Derechos Sociales teme que se le acuse, como ha hecho el PP, de una dejación de funciones por no dar cobertura a los niños y niñas que lleguen solos al Archipiélago. “Pero no es dejación, es imposibilidad. El saco tiene fondo. Hay muchas familias acogedoras que se han hecho cargo de los niños menores de diez años, pero no hay tantas. Solo una se ha ofrecido a acoger un adolescente”, explicó Serrano a Canarias Ahora.

PP y Vox, en contra de corredores humanitarios

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto PP y Vox, se han mostrado a favor de que el Estado impulse la creación de corredores humanitarios de personas migrantes en tránsito en la Unión Europea.

La iniciativa insta además al Gobierno a que traslade a las autoridades europeas, y, en particular, a las francesas, la necesidad de adoptar medidas para impedir "nuevas tragedias en fronteras internas, muy especialmente en el río Bidasoa", donde en los últimos meses han fallecido varios inmigrantes que intentaban llegar a Francia cruzando el río.

Asimismo, reclama mecanismos que eviten que en las fronteras haya "cualquier forma de trato discriminatorio por razón de raza, color, origen o identidad, contrarios a la más elemental doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".