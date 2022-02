El Estado ignora el SOS de Canarias para acoger a menores migrantes: “No hay más sitio, los que lleguen irán a comisarías”

Canarias ha llegado a su límite. La comunidad autónoma lleva más de dos años advirtiendo que no tiene recursos suficientes para hacerse cargo sola de la llegada de menores no acompañados por la ruta migratoria atlántica. Sin embargo, las Islas están acogiendo a 2.819 personas. La región ha lanzado una última llamada de auxilio al Estado: “Sabíamos que este momento iba a llegar. No hay más espacio, los menores que lleguen irán a comisarías”.

La directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, ha explicado a este periódico que ya las comunidades autónomas han asumido su cuota de responsabilidad. Un total de 208 menores han sido derivados a la Península. “El compromiso que se había establecido en su momento se ha cumplido. Aún tenemos que trasladar a 212 menores al País Vasco. El proceso se ha paralizado porque Vox lo ha recurrido”. En Castilla y León, por ejemplo, también se han tenido que licitar estos servicios generando centros nuevos.

“Ahora es necesaria la intervención del Estado. Lo que necesitamos es auxilio”. El Gobierno regional ha enviado dos cartas oficiales al Ministerio de Migraciones para pedir ayuda, pero Serrano asegura que han sido ignoradas. Acoger a casi 3.000 personas “agota la capacidad de respuesta no solo de la Consejería de Derechos Sociales, sino de otras que están implicadas, como Sanidad y Educación”, apunta la directora general.

Menores en comisarías

Ante la falta de plazas para hacer frente a las nuevas llegadas, Iratxe Serrano adelanta que los próximos menores que lleguen tendrán que pasar las primeras 72 horas en las comisarías o en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), al igual que hacen los adultos. “Entiendo que la Policía también clamará en el momento en el que no puedan salir de las comisarías porque no hay sitio y se quejará al Ministerio del Interior”.

Derechos Sociales teme que se le acuse de una dejación de funciones por no dar cobertura a los niños y niñas que lleguen solos al Archipiélago. “Pero no es dejación, es imposibilidad. El saco tiene fondo. Hay muchas familias acogedoras que se han hecho cargo de los niños menores de diez años, pero no hay tantas. Solo una se ha ofrecido a acoger un adolescente”, explica Serrano.

En cuanto a las últimas llegadas a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la Dirección General aún no tiene datos. “Hay muchas mujeres, con lo que cabe suponer que muchos de los niños llegados vengan acompañados”. Por Islas, Gran Canaria es la que más menores tiene a su cargo (1.621), seguida de Tenerife (726), Lanzarote (191), Fuerteventura (191), El Hierro (55), La Palma (30) y La Gomera (5).

Plazas ocupadas por hombres de 45 años

A la saturación de los centros y los recursos para la integración social se une otro eterno problema: la presencia de adultos en espacios para menores. La directora general advierte que en El Hierro hay hombres de hasta 45 años en establecimientos reservados para migrantes menores de 18 años. “Según la Fiscalía, debe prevalecer la presunción de minoría de edad. Tampoco puedo dejarlos en la calle en pleno invierno”.

Según los últimos datos consultados por este periódico, aún hay 1.304 personas que permanecen en un limbo a la espera de las pruebas que determinen su edad.