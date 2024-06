El PP nacional deja al de Canarias a su suerte y da “autonomía” a sus barones sobre la reforma de la Ley de Extranjería

La dirección nacional del PP sostiene que “no va a marcar la postura” de sus barones territoriales respecto al mecanismo de reparto de menores migrantes acordado entre el Gobierno central y el de Canarias, donde el PP gobierna junto a Coalición Canaria, y apela a la “autonomía” de los Ejecutivos autonómicos, que “deberán defender sus intereses”.

Así lo han trasladado a EFE fuentes del PP este martes, coincidiendo con el inicio la ronda de contactos con los grupos parlamentarios emprendida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la reforma de la Ley de Extranjería, con el fin de establecer un reparto obligatorio para las regiones. Estaba previsto que el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que también es el presidente de los populares isleños, acompañara a su presidente regional en las reuniones, pero finalmente no lo hizo alegando un uso “partidista” del tema migratorio. De paso, se evitó tener que lidiar con su propio partido fuera de las Islas, donde la postura es desigual respecto al reparto obligatorio entre comunidades de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago. Es decir, lo que el PP de Canarias apoya en las Islas no es secundado por el PP fuera de ellas. El PSOE de Canarias le reprochó a Domínguez este mismo martes que no haya “arrimado el hombro” en esta cuestión, que el propio Domínguez calificó de asunto “de Estado”.

En el caso de Castilla y León, los portavoces en esta materia del Gobierno de coalición (PP-Vox) han defendido la acogida pese a criticar al Gobierno por falta de información sobre la llegada, mientras que la parte del Ejecutivo que depende de Vox se ha mostrado crítica con la acogida, hasta el punto de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), pidió que los menores extranjeros fueran acogidos “en su casa” por la ministra Sira Rego.

Desde el PP sostienen que la crisis migratoria debe ser resuelta por el Gobierno “con todas las comunidades autónomas” y en una conferencia sectorial.

Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha declarado este martes en la Cámara baja que “es lamentable que el Gobierno pretenda enfrentar a unas comunidades autónomas con otras y sacarlas del debate”, y ha exigido al Ejecutivo “poner medios materiales y humanos para atender la crisis migratoria”.

El PP forma parte del Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que ha acordado una reforma de la Ley de Extranjería con el Ejecutivo central, pero a su vez este pacto cuenta con la oposición manifiesta de Vox, que mantiene coaliciones con los populares en cinco regiones (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

De hecho, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dejado claro que su partido está “en contra” del reparto propuesto y que dicho rechazo “forma parte de los acuerdos de Gobierno con el PP” que Vox tiene.

Vox defiende que a los menores migrantes “hay que devolverlos a sus países de origen con sus padres”, y denuncia que Canarias “está absolutamente colapsada por la inacción del Gobierno”. Cabe recordar que las competencias sobre los menores migrantes son autonómicas, no estatales.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha insistido en preguntar “qué va a hacer el PP” y si va a “asumir” el reparto en las regiones que gobierna. “No hemos escuchado ni una palabra”, ha subrayado, al tiempo que ha indicado que con las acciones “se demuestra quién está con la solidaridad y quién habla sólo de boquilla”.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha coincidido en trasladar la responsabilidad al PP, señalando que las autonomías que gobierna “están diciendo que no” a lo pactado por Canarias y el Gobierno, y ha añadido que todo acuerdo debe “llevar de la mano la financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar ese servicio” de acogida.

Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez ha defendido que “España tiene que acoger a los menores en las mejores garantías” y que “se tienen que implicar todas las comunidades autónomas, no es sólo una cosa de Canarias y de las comunidades autónomas del sur”.

El diputado de los comunes Gerardo Pisarello ha agregado que la acogida “no es un favor que se esté haciendo a los emigrantes”, porque “hay una gran necesidad de mano de obra”.

Por último, la diputada de Compromís Águeda Micó ha acusado al presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), de hacer una “utilización demagógica” de esta problemática, y la ha pedido un posicionamiento claro al PP.

A lo largo del martes, Torres y Clavijo se verán con representantes del Grupo Mixto, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu, Junts y Sumar, y mañana concluirán su ronda de reuniones con los restantes grupos.