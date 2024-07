Torres avisa a Junts: “Ninguna” comunidad puede quedarse fuera del acuerdo de derivación de menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este lunes a Junts de que “ninguna” comunidad autónoma puede quedarse fuera del acuerdo de reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes no acompañados.

“Si alguna comunidad o algún partido político dice en mi comunidad no, indudablemente esa propuesta no se va a aceptar”, ha comentado en una entrevista concedida al programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria y recogida por Europa Press en la que ha dejado claro también que no es una posición institucional pues Junts “no va a gobernar” en Catalunya.

Sobre el PP, ha dicho que es “imprescindible su apoyo” tanto por su carácter de grupo mayoritario en el Congreso como por que gobierna en muchas comunidades autónomas que son las que, finalmente, aplicarán la reforma.

En ese sentido, ha augurado que la norma “sería un fracaso” sin el apoyo de los populares.

Además, ha destacado que las dudas que planteaban sobre la financiación han quedado despejadas porque en el acuerdo se han incluido cuatro parámetros objetivos que, en todo caso, se van a perfilar en la conferencia sectorial de infancia y juventud que se celebrará en Canarias el próximo 18 de julio.

Torres ha criticado especialmente la oposición de Vox que pretende que los inmigrantes “se queden en Canarias y sean devueltos”, como territorio frontera, “cosa que no se puede hacer porque lo impide la Unión Europea y el derecho del menor”.

En su opinión, esto es “hacinar a personas vulnerables de manera injusta en el territorio a donde llegan inicialmente” pues lo que se desean es viajar a la Europa continental y no quedarse en las islas.

El ministro ha insistido en que es “necesario e imprescindible” que haya una “justa distribución” de menores migrantes por todo el país porque “hay comunidades autónomas con seis o siete millones de habitantes y apenas llegan”.

Así, cree que “no es justo” que Canarias, con dos millones de habitantes y ocho islas tenga unos 6.000 menores bajo tutela. “No podemos hacerlo solos”, ha indicado.

Para Torres, “el que no apoye esto, estará condenando a Canarias, y en ese sentido el Gobierno de España, quien no lo apoye, expondrá todos sus argumentos con la máxima crudeza, y si finalmente, porque no se apoya, esto no sale, sería lamentable”.

Sobre la victoria de Reagrupamiento Nacional en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia ha apuntado que “es una mala noticia” aunque no cree “tengan fácil” conseguir mayoría absoluta en segunda vuelta.

“Vamos a confiar en que esto no se dé”, ha indicado, al tiempo que ha pedido a todos los grandes partidos europeos que “hagan un pacto de estado que sea un bloque de freno a la ultraderecha”.