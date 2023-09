Tragedia en la ruta canaria: doce personas han muerto en una neumática rumbo a Fuerteventura

En las últimas 48 horas han llegado a Canarias más de 1.200 personas migrantes en pateras, cayucos y neumáticas. Se trata de la cifra más alta de llegadas contabilizadas en dos días de todo el año. En las últimas horas, tal y como ha informado el colectivo Caminando Fronteras, la ruta canaria también ha sumado nuevas muertes. Al menos doce personas han perdido la vida en una neumática antes de que la embarcación fuera localizada por los servicios de rescate.

Se trata de una zódiac rescatada por Salvamento Marítimo durante la noche de este domingo cerca de Fuerteventura. Según han informado fuentes de Cruz Roja a esta redacción, a tierra llegaron 39 personas y durante la primera asistencia no informaron sobre los fallecidos que quedaron en el mar.

“Cuando los servicios de rescate de Fuerteventura llegaron, ya había personas en el agua. El mar se tragó los cuerpos de las fallecidas'', anunció la activista Helena Maleno este lunes en sus redes sociales.

Uno de los supervivientes tuvo que ser trasladado al hospital por una hipotermia leve, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Esta embarcación localizada en Fuerteventura se sumó a cinco cayucos rescatados entre Tenerife, El Hierro y Gran Canaria y a cuatro neumáticas que alcanzaron Lanzarote. En total, durante la jornada de este domingo, sobrevivieron al Atlántico 691 personas.

Las llegadas continúan este lunes. Salvamento Marítimo ha rescatado a 87 personas que viajaban en un cayuco y han sido trasladados al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. La embarcación fue localizada a 16 millas de la isla. En ella viajaban 86 hombres y una mujer de origen subsahariano. Tal y como ha informado Efe, cuatro migrantes han sido trasladados al Hospital del Sur de Tenerife por lesiones y deshidratación.

Caminando Fronteras también ha alertado de la desaparición de una neumática que salió de Tan-Tan hace 14 días con 46 personas a bordo. En ella viajaban personas subsaharianas y también siete nacionales de Bangladesh.

Durante los primeros meses del año fallecieron y desaparecieron en la ruta canaria al menos 7.692 personas, según las cifras de Caminando Fronteras. A estas cifras se suman las tragedias contabilizadas en las últimas semanas. Una de ellas tuvo lugar el pasado mes de agosto, cuando al menos 63 personas murieron en un cayuco que terminó siendo rescatado cerca de Cabo Verde con 38 supervivientes y siete cadáveres a bordo.

