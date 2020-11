La Unión Europea estudia impulsar nuevas ayudas a España para dar respuesta a la crisis migratoria

La Comisión Europea (CE) estudia dar "más ayudas" a España para reforzar la respuesta a la crisis migratoria, ha dicho este martes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien ha recordado que los inmigrantes que no tienen derecho a una protección internacional en la Unión Europea deben ser devueltos.

"Es una situación muy difícil. Tuve la oportunidad de visitar las islas hace una semana con el ministro (español del Interior, Fernando Grande-Marlaska)", ha comentado la comisaria en rueda de prensa, con motivo de la presentación de un nuevo plan de acción sobre inclusión e integración. Las autoridades españolas han pedido dinero adicional en ese contexto y Bruselas "lo está viendo", ha añadido Johansson.

La comisaria ha indicado que el Gobierno español "ha hecho mucho recientemente para establecer instalaciones adecuadas" en las Islas, dado que no era "sostenible" que los migrantes permanecieran en la zona del puerto de Arguineguín. "Ahora creo que han abierto nuevo lugares", ha asegurado la comisaria. "Hemos visto un enorme aumento de migrantes en la ruta Atlántica, que es la más letal, no sabemos cuántas vidas se han perdido".

Johansson ha indicado que "parece que la gran mayoría no son refugiados sino migrantes económicos que no recibirán protección internacional en la UE. Lo más importante ahora es, como dice (la propuesta de) pacto migratorio, es combatir a los traficantes de personas, que dejen de utilizarse las rutas y enviar de vuelta a los que no pueden obtener protección internacional", ha añadido.

En ese contexto, ha explicado que tiene previsto viajar a Marruecos la próxima semana para hablar con el Gobierno de Rabat sobre este tema. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha dejado claro que todos los problemas que la UE afronta en migración, desde Lesbos (Grecia), Canarias o Calais (Francia), "tienen como explicación que no tenemos un marco europeo para la migración" sino un conjunto de legislaciones diversas, con muchas lagunas.

Ha opinado en ese contexto que el pacto migratorio que la Comisión presentó a finales de septiembre es la base de una política que permita gestionar la situación. "Si los gobiernos no quieren ver más Canarias ni Lesbos, la respuesta es adoptar el pacto".