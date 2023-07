80.000 votos por correo, un aumento del 3% del censo electoral y casi 3.000 mesas: el 23J en Canarias, en datos

Canarias vivirá este 23 de julio las decimoquintas elecciones generales de la democracia en las que 1.780.061 electores están llamados a las urnas en todo el Archipiélago. 162.778 personas votarán desde el extranjero. Las Islas representan el 5% del total del censo electoral que hay en el país, que en cifras absolutas es de 37.466.432.

El censo del 23 de julio registra un incremento de 53.216 personas con respecto a las últimas elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, un aumento del 3%.

El Congreso de los Diputados y el Senado quedarán configurados con la nueva representación de la XV Legislatura, que echará a rodar a partir del próximo 17 de agosto con la Constitución de las dos Cámaras. La sesión de investidura del presidente del Gobierno se realizará previsiblemente en septiembre.

Los votantes de las Islas elegirán a un total de 15 representantes en el Congreso, ocho por la circunscripción de Las Palmas y siete por la de Santa Cruz de Tenerife, mientras que escogen también a once de los 208 senadores que ocupan un cargo por sufragio, tres por las islas de Gran Canaria y Tenerife y uno por el resto de islas.

Como hecho destacable de cara al 23J, Vox no presenta lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife después de que se produjera una renuncia conjunta de varios de sus candidatos al producirse diferencias internas por el orden de la lista. Cabe destacar que la formación de ultraderecha obtuvo un escaño por esta provincia en los comicios de 2019 que no podrá reeditar.

La campaña electoral en Canarias se ha desarrollado sin grandes incidentes ni polémicas. Lo más destacado ha sido la suspensión del viaje a La Palma del candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, quien cambió su agenda para hacer una visita a los efectivos que luchaban contra el incendio.

La formación decidió que Feijóo no viajara finalmente a la isla al no proceder realizar una visita en plena campaña electoral cuando había un incendio que aún no estaba controlado. Tras esta decisión, el presidente del PP dejó libre su agenda el día del debate electoral en RTVE al que había renunciado.

Casi 80.000 electores canarios votaron por correo

El voto por correo batió cifras históricas a nivel nacional: en todo el país, más de 2,4 millones de electores han depositado su voto en las oficinas de Correos, la ratio más alta alcanzada en unas elecciones generales desde 2008, esto es, el primer año con registros estadísticos homologados. Trasladándonos hasta el Archipiélago, 79.745 personas eligieron hacer uso del voto por correo, 43.394 de la provincia de Las Palmas y 36.351 de Santa Cruz de Tenerife.

2.943 mesas electorales, 1.379 en Santa Cruz de Tenerife y 1.564 en Las Palmas, se conformarán durante la jornada del domingo para atender al resto del censo convocado al voto. Se distribuirán en 1.052 locales de voto, 537 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 515 en Las Palmas. Estos datos se mantienen prácticamente sin variaciones con respecto a las recientes elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.

El horario de votación será el habitual en anteriores comicios: comenzará a las 09:00 horas y finalizará a las 20:00 horas.

Las mesas electorales en Canarias están integradas por 8.829 personas, apoyadas por 2.943 representantes de la Administración, que irán recogiendo los datos de participación y de escrutinio. Se han distribuido 1.156 dispositivos electrónicos, 578 en cada provincia, que permitirán a los representantes de la Administración transmitir los datos de participación y escrutinio al Ministerio del Interior.

Para garantizar la seguridad y el orden en la jornada electoral, se desplegará un efectivo integrado por 4.365 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 3.765 efectivos serán de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 2.100 de Policía Nacional y 1.665 de Guardia Civil, a los que se sumarán 533 agentes de Policía Local y 67 del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Unas elecciones con un coste de 220 millones de euros

El coste del dispositivo electoral del 23 de julio ascenderá a 220,87 millones de euros, un presupuesto que depende del Ministerio del Interior. El propio Ministerio comenzará a difundir los primeros datos de resultados provisionales desde las 21.00 horas, al cierre de los colegios electorales en Canarias, a través de Internet, en la web 'resultados.generales23j.es' así como en la aplicación para dispositivos móviles '23J Elecciones Generales 2023,' disponible para los sistemas iOS y Android.

Canarias Ahora pondrá en marcha desde el inicio de la jornada un amplio despliegue para seguir todo el 23J en directo. Lo propio hará Televisión Canaria y Canarias Radio, quienes realizarán avances informativos y conexiones en directo.