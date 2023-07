De las “buenas sensaciones” a “la primera mujer presidenta”: los partidos cierran una campaña electoral en Canarias sin grandes polémicas

1.780.061 electores están llamados a las urnas en Canarias en las elecciones generales del próximo 23 de julio para elegir a los 15 representantes en el Congreso de los Diputados de las dos circunscripciones de las Islas, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y a los once de los 208 senadores elegidos por sufragio.

Canarias representa el 5% de la totalidad del electorado español (que es de algo más de 37 millones) que figura en el censo electoral, con una representación equivalente al 4,28% en el Congreso de los Diputados.

Los electores de nuestro Archipiélago podrán votar a un total de 21 candidaturas al Congreso, once por la circunscripción de Las Palmas y diez por la de Santa Cruz de Tenerife, en la que destaca la ausencia de Vox en la provincia occidental después de que se produjera una renuncia conjunta de varios de sus candidatos al producirse diferencias internas por el orden de la lista.

La campaña electoral en las islas se ha desarrollado sin grandes incidentes ni polémicas. Como hecho destacable está la suspensión del viaje a La Palma del candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, quien cambió su agenda para hacer una visita a los efectivos que luchaban contra el incendio.

La formación decidió que Feijóo no viajara finalmente a la isla al no proceder realizar una visita en plena campaña electoral cuando había un incendio que aún no estaba controlado. Tras esta decisión, el presidente del PP dejó libre su agenda el día del debate electoral en RTVE al que había renunciado.

Este viernes ha sido el cierre de la campaña electoral en el que cada uno de los partidos ha pedido el voto para su formación:

PSOE

El secretario general de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha expresado su optimismo respecto a las perspectivas del partido para este domingo, sobre todo tras unos días que están significando una “verdadera remontada” frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “se ha ocultado”.

En declaraciones a los medios tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, Ángel Víctor Torres afirmó que el PSOE aspira a ganar las elecciones “claramente” en Canarias, al tiempo que lamentó no haber podido ver a Alberto Núñez Feijóo en el último debate electoral, en el que, a su juicio, quedó “bien claro” que hay dos modelos en nuestro país.

Por otro lado, los candidatos socialistas al Congreso y Senado por la provincia de Las Palmas han hecho un llamamiento a la participación masiva el 23J “para seguir avanzando en las políticas que durante esta legislatura han mejorado las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.

Loli Corujo, cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, ha destacado “la subida del salario mínimo, la reforma laboral o la revalorización de las pensiones” como un compromiso del PSOE con los derechos de los trabajadores. “Los datos históricos en materia de salarios, datos de afiliación y contratación fija evidencian que las políticas progresistas funcionan y generan bienestar, frente a las recetas austericidas de la derecha”, manifestó.

PP

Los populares se han mostrado “ilusionados” de cara al 23J en el acto de cierre de campaña celebrado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del PP en las Islas, Manuel Domínguez, afirmó que tienen “todas las ilusiones puestas en los españoles, en aquellos que confían en que un cambio y otro gobierno es posible” .

El candidato al Senado por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha alentado a votar “con todas nuestras fuerzas” para que llegue un cambio a nuestro país con la Presidencia de Alberto Nuñez Feijóo. “Somos el partido al que puedes utilizar para las soluciones que necesitamos”, concluyó. La candidata al Congreso por Las Palmas, Jimena Delgado, se ha expresado en la misma línea, pidiendo el voto para su formación puesto que “el PP representa el cambio que quieren los españoles.

Sumar

La cabeza de lista de Sumar al Congreso por la provincia de Las Palmas, Noemí Santana, se ha mostrado convencida de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, podría ser la primera mujer que presida el Ejecutivo español y prevé que los resultados electorales arrojarán “una remontada”.

Afirmó que Díaz es “una persona rigurosa, solvente, que siempre desmonta relatos con datos y eso se va a valorar de forma positiva”, además de ser “perfil político más valorado en todas las encuestas”. Por otro lado, opinó que la coalición se ha caracterizado por la “defensa de la libertad, la convivencia y la verdad” y por haber logrado ir “de menos a más”, sobre todo tras el debate en Televisión Española

Sobre las sensaciones de remontada, aseguró que cree que “la gente ha visto que Sumar es de las pocas organizaciones que está haciendo propuestas en positivo” y ofrece soluciones a los problemas que plantea la ciudadanía.

Nueva Canarias

NC ha animado este viernes a los canarios a acudir a las urnas para que la voz del Archipiélago se escuche en Madrid. Los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado en Las Palmas respectivamente, Luis Campos y Txema Santana, han pedido el voto para la formación canarista por ser “una garantía de que la voz de Canarias se escuchará en las Cortes Generales” y “una apuesta por la igualdad, la sostenibilidad, la defensa de las singularidades del Archipiélago, la democracia y las libertades ante el riesgo de un retroceso”.

Ambos representantes han aludido también a que NC se disputa el escaño con la extrema derecha en la provincia, por lo que hay en juego “dos modelos de vida y sociedad absolutamente distintos”. Campos afirmó que si su formación no tiene representación en Madrid “nos olvidarán porque somos los únicos que podemos garantizar que nuestro voto será siempre por Canarias”.

Coalición Canaria

La candidata al Congreso por Las Palmas, María Fernández, ha augurado en el acto de cierre de campaña que su formación política consolidará sus diputados en Madrid tras los comicios de este próximo domingo: “Este domingo, cuando acudamos a las urnas, nos toca recordar que primero somos canarios”.

Fernández ha pedido el voto para su formación porque “merece la pena” poner a las Islas “ por delante”. “Me voy a dejar la piel para que todos los canarios entiendan que, si nos votan, votan por ellos. Votar por Coalición Canaria es votar por tu tierra, por tus raíces, por tu gente”, afirmó.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aseguró este viernes que tiene “buenas sensaciones” al cierre de la campaña electoral y cree que CC “ha hecho ver a los canarios la utilidad” de tener diputados“, como María Fernández, en el Congreso de los Diputados. ”La sociedad canaria ha podido ver cómo los vascos y los catalanes han conseguido grandes logros para sus sociedades y territorios porque han tenido diputados nacionalistas que han sido leales a sus territorios y no a la patronal de turno, ya sea Ferraz o Génova“, aseveró.